匯豐料內地與港明年增長加快 光大證券國際料恒指見23000點

匯豐看好消費濠賭航運股

何偉華展望明年經濟反彈，對消費、澳門博彩、航運股尤其看好。受惠於利率上升，亦較看好金融板塊，料未來12個月有關企業的壞帳將會受控。惟對內房股仍持審慎態度，他指出，雖然內地政府推出16項新措施推動房企融資，但其總負債仍然不少。科網股則尚於落實監管細則的調整階段，需從估值及盈利方面緊慎選股。

光大證券國際則預計明年首季仍存在經濟下行壓力，全球央行將重新審視加息及貨幣政策，紓緩經濟壓力。該行上調恒指目標價至23,000點。該行證券策略師伍禮賢表示，內地防疫政策放寬、中美審計拉鋸緩和、行業逐步適應監管常態化及人民幣回穩等因素利好港股回升。

光證看好國泰蒙牛阿里領展

伍禮賢指出，現時恒指股息率約為4.5倍，高於全球主要指數，市盈率近日亦跌穿9倍，而過去4次跌穿9倍市盈率時均錄得正回報。他預計，恒指短期內可上望20,000點，惟明年首季面對經濟壓力之下，將出現一定整固，及後再向上試23,000點水平。在監管常態化、內地經濟復蘇、憧憬兩地通關下，該行看好科技、內需、航空及收息股4個板塊，當中包括國泰（0293）、蒙牛（2319）、阿里巴巴（9988）及領展（0823）等。