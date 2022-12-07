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IATA料明年全球航空業賺366億 為疫後行業首錄盈利

標籤：經濟

【明報專訊】國際航空運輸協會（IATA）昨日發表預測，受惠客運業務持續復蘇，明年全球航空業將重新獲利，估計盈利可達47億美元（約366億港元），淨利潤率為0.6%，為自疫情後航空業首次盈利。國際航協同時預料，今年航空業將繼續面臨虧損69億美元，較今年6月時預測的97億美元虧損額收窄。

國際航協料，明年客運業務需求將恢復至2019年疫情前約85.5％水平，該考量已包括中國當局清零政策的不確定性。

油價漲 料明年客運收益率跌

國際航協表示，中國內地清零政策限制了內地航線和國際航線市場，但仍預料全球旅客人數自2019年以來首次突破40億，將有42億旅客會乘坐飛機，客運需求增長約21％，將快過客運力增長的18％。

協會又表示，油價成本上漲，預料明年客運收益率下跌。

料今年亞太區航企蝕百億美元

協會預料今年亞太區航空公司將繼續虧損約100億美元，明年則收窄至66億美元。預計客運需求增長59.8%，遠超過客運力增長47.8%。

國際航協表示，亞洲區表現將取決於中國防控政策的取態，以保守預測中國將於明年下半年開始逐步恢復國際航班，被壓抑的外遊需求將迅速推動航空業反彈。

協會指出，雖然全球客運需求驅動航空業復蘇，但業內亦需面對多項不確定性因素，如勞工短缺、工會罷工，全球經濟放緩，貨運業務由高位回落。