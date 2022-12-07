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惠譽再降明年全球GDP預測 調高歐美利率峰值 料2024年才減息

【明報專訊】隨着主要央行持續遏抑通脹，加上中國樓市前景惡化，惠譽最新公布的《全球經濟展望》再次下調2023年全球GDP預測。惠譽最新預期，全球明年GDP增長1.4%，較9月的預測下調0.3個百分點。面對聯儲局、歐洲央行及英倫銀行等近期大幅加息，惠譽將聯儲局的利率峰值預測，由4厘上調至5厘，而歐洲央行的利率峰值預測，亦由2厘上調至3厘。至於英倫銀行的利率峰值則上調至4.75厘，較原先預期大幅上調1.5厘，並預計主要央行直至2024年才會減息。市場憂慮持續加息窒礙經濟，美股三大指數早段承接周一的跌勢，納指早段跌逾1%。

利率持續上調之際，惠譽將美國明年的經濟增長預測，由0.5%下調至0.2%。不過由於歐洲的天然氣危機紓緩，惠譽將歐元區明年增長預測，由負0.1%輕微上調至0.2%，不過歐洲央行加息幅度，仍將為需求構成壓力。

下調內地明年經濟增長至4.1%

惠譽首席經濟學家Brian Coulton指出，遏抑通脹比預期困難，歐元區和英國近期通脹按年升幅達到10%或以上，惟央行持續收緊政策將不利於經濟增長。不過隨着液化天然氣進口激增，天然氣消耗量下降，歐洲今冬的天然氣短缺風險消退。不過危機尚未遠去，天然氣批發價仍然較高，加上整體服務收費價格上升，抵消了供應鏈壓力下降令商品價格緩和的趨勢。

由於失業率仍然較低，且職位空缺增加，勞動力市場供需失衡仍有待改善，導致工資增長仍然較快。不過隨着食品和能源價格將趨於平穩，預計明年整體通脹將顯著下降，但剔除食品及能源價格的核心通脹，仍將在高位維持較久。

惠譽又將中國明年的經濟增長預測，由4.5%下調至4.1%，並指出雖然中國經濟放緩，緩解了全球大宗商品價格的上升壓力，但中國是重要的商品淨供應國，與疫情相關的出口供應受阻可能會衝擊全球製造業供應鏈。

惠譽警告，加息對經濟的影響已顯而易見，尤其是對房地產市場。惠譽預計，歐元區和英國將在今年底開始經濟衰退，而美國將在明年第二、第三季出現衰退。

為遏抑通脹，澳洲央行昨宣加息0.25厘，是連續第8個月加息，將基準利率上調至3.1厘，是2012年以來最高水平，並預告將繼續加息。自今年5月以來，澳洲央行累計加息3厘，是1989年以來最大按年加幅。

渣打預測明年「黑天鵝」事件

澳洲央行行長洛威（Philip Lowe）形容通脹仍然過高，預計未來一段時間仍將進一步加息，但沒有既定的加息路線，利率調整將繼續視乎數據而定。澳元兌美元昨升逾0.5%，重返0.67以上。不過環球央行維持加息之際，渣打大膽預測明年可能出現一些「黑天鵝」事件，例如若美國明年上半年陷入嚴重衰退，聯儲局有可能減息兩厘。若環球經濟嚴重倒退，將削弱原油需求，加上俄烏危機一旦解決，油市風險溢價將被抵消，布蘭特原油價格明年可能重挫五成，跌至每桶40美元。

渣打預測明年其他「黑天鵝」事件包括：俄烏危機解決後，歐元兌美元匯率上漲19%，漲至每歐元兌1.25美元；美國納斯達克100指數再暴跌50%，科技企業陷破產潮，令2000年代初的科網泡沫爆破再次上演。

（綜合報道）

[國際金融]