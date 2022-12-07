劉敬華：ING：內地寬防疫 GDP可重上5%

儘管早前內地一度收緊防疫措施，但為防疫政策鬆綁的意向早於11月初公布優化防疫20條時已釋出。彭藹嬈表示，二十大後國策明顯轉向扶持經濟，推出優化防疫措施是其中之一，惟相信內地將以循序漸進的方式放鬆防疫措施，基於需兼顧經濟、民眾健康及醫療系統負荷程度等，例如早前內地疫情升溫，內地便收緊部分地區的防疫措施，因此預期放鬆防疫政策雖對內地經濟有正面影響，但影響並非即時性。

彭藹嬈：中央振經濟紓內房危機

內地扶持經濟的另一重點，在於緩解房地產危機。彭藹嬈指出，目前的問題主要來自房地產發展商現金流不足，最近內地有關當局已容許房地產開發商進行更多融資，同時沒有再提及「三條紅線」，這或可解讀為政府現時着眼點在於如何讓房地產開發商渡過眼前的難關，待樓市情况回穩，方再關注「三條紅線」，預期隨着房地產發展商的流動性得以改善，明年出現爛尾樓的機率將下降，而如若明年有具標誌性的爛尾項目，經流動性改善後復工，並以高質量完工，將有助恢復民眾對樓市的信心。

彭藹嬈續稱，房地產危機下，新屋動工量大減，估計以12個月移動平均數計算內地今年全年新屋動工將按年跌45%，並預期明年按年跌10%，明年不僅來自房地產市場的投資減少，由於各地方政府今年忙於處理爛尾樓問題，無暇兼顧發展新基建項目，預期來自基建方面的固投要待明年下半年方有望增加，而由於該行預期歐美地區將於今年第四季至明年年中出現輕微的經濟衰退，料明年外圍需求減少下，將對內地的出口及製造業構成影響，相關行業薪酬受壓，或對內需消費構成影響。

購廉價俄油 內地通脹溫和

不過，彭藹嬈指出，目前內地並沒有如歐美地區般出現高通脹，由於今年內地從俄羅斯購入大量價格相宜的原油，庫存充裕下，相信明年內地通脹可保持溫和，而隨着疫情消退，房地產市場流動性改善，消費信心逐步回復，加上低基數效應，料明年內地經濟增速將回升至5.3%，並預期今年內地全年經濟增長約3.3%。她補充，雖然明年國內生產總值（GDP）增長主要由低基數帶動，約佔50%，但留意到中國內地為應對美國的《2022年晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act of 2022），將加大於半導體方面的研發投資，相信來自政府及私營企業在此方面的投資將可對明年內地GDP作出0.5個百分點的貢獻。

今年以來，歐美經濟受通脹及緊縮政策影響，而中國則通脹溫和，且貨幣政策仍相對寬鬆。DWS的Sean Taylor指出，今年中國市場理應有好表現，惟利好因素卻被防疫政策所抵消，但認為未來若出現內地疫苗接種率提升，以及政府釋出退出「清零」政策路線圖等消息，都可成為市場的催化劑，並預期內地防疫政策一旦於明年取消，便會迎來強勁反彈，因現時中國市場估值偏低，加上不少環球投資者已低配中國市場，使明年市場有較大的上升空間，反彈幅度有望達15%至20%，但中線而言，中國市場仍然存在一些風險因素，例如房地產市場問題和地緣政治風險等。

DWS看好韓半導體電池企業

Sean Taylor同時指出，除中國外的新興市場過去一年表現因美元走強而受壓，由於預期未來美元匯價將相對回軟，而目前新興市場估值已調整至吸引水平，目前市盈率約10.5倍，遠低於過去10年平均約為14.2倍的水平，市場亦已反映明年新興市場出口增長將續放緩的因素，認為新興市場再現投資價值，當中相對看好印度及印尼，基於兩國都可受益於經濟重啟和強勁的結構性增長前景；至於亞洲區內的成熟市場，則較看好韓國市場，由於該市場在今年9月及10月大幅調整，估值變得吸引，尤其是當中部分半導體及電池企業。

明報記者 劉敬華

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