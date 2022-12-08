大灣區GBA專題：灣區科創峰會今東莞舉行

主題「共享共創 邁向一流」

其中，位於東莞松山湖科學城的中國散裂中子源是首個設在珠三角的國家大科學（指投資大、多學科交叉的大型基礎科學研究項目）裝置。陳和生將講述這一裝置從無到有的建設歷程，以及如何成為粵港澳乃至國際科技合作的重大平台。

香港中文大學（深圳）教授、前海國際事務研究院院長鄭永年會在峰會上發表關於數字文明時代的主題演講。鄭永年認為，大灣區應當敏銳把握數字技術創新帶來的深刻變革，對標全球主要科學中心和創新高地，打造數字文明時代全球科技創新重要策源地。另一講者中國（深圳）綜合開發研究院院長樊綱則會分享關於大灣區如何領銜新一輪數字技術創新的思考，他認為應發揮好華為、騰訊、比亞迪（1211）等領軍企業的優勢，推動創新資源的協同共享，讓大灣區從製造中心走向「智造+智創」雙中心。

共建產業鏈創新鏈 增城市群創新能力

除學術演講與專家對話之外，本屆峰會還將發布《共享創新指數研究報告》。報告重點關注大灣區的創新資源要素在深港兩地、珠江兩岸、核心城市之間的流動與共享，認為一個城市群內，各城市應結合自身產業、資源和能力優勢，共建產業鏈及創新鏈，形成城市群的創新能力。

明報記者

[活在灣區]