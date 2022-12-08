渣打國泰萬事達卡疑大規模盜用 銀行稱經核實非授權交易將退款 金管局促徹查成因

明報記者 歐陽偉昉

網民在渣打facebook專頁上反映，信用卡短時間內被盜用10多次，因為客戶服務熱線繁忙，致電數小時未能接通，亦一度未能經手機應用程式暫時凍結涉事信用卡。昨日有不少信用卡客戶到分行查詢，分行職員建議客戶經網上理財發信息通知銀行有關交易金額、日期、商戶等資料，待信用卡部門回覆。

金管局：無授權 毋須承擔責任

不少事主皆為渣打國泰萬事達卡持卡人，在分行給客戶教導如何經網上理財發訊息之指示，亦以該卡作範例。客戶陳小姐向本報表示，昨日凌晨收到渣打信用卡交易短訊通知，發現12宗未經授權交易，涉及127.72美元（約994港元），已即時按短訊指示暫時凍結信用卡。

渣打回應，如客戶發現未經授權交易，可於網上理財或手機應用程式即時封鎖信用卡，並於1個月內向銀行報告相關的已入帳信用卡交易，若確定並非持卡人授權的交易，持卡人毋須承擔責任。渣打又稱，一直有監察可疑信用卡交易系統及機制，近日發現有上升趨勢，該行已立刻加強相關的監察系統及保障客戶的措施。

金管局回應，若信用卡被他人用作未經授權交易，持卡人沒有欺詐或嚴重疏忽行為，就毋須為交易承擔責任。據最新數字，當局今年共收到348宗信用卡未經授權交易投訴，去年全年則有329宗。本報向警方查詢有否接受渣打信用卡客戶報案，警方發言人未有正面回應；消委會則表示，過去兩日接獲4宗涉及信用卡懷疑被盜用之投訴個案，現正與相關銀行聯絡。

有業內人士指出，是次大規模信用卡被盜用，顯示不法分子取得了大量信用卡資料，他們只需得到卡主姓名、信用卡號碼和到期年月份，已可交易。從過去經驗，銀行網上保安較嚴密，因此資料一般非由銀行盜取。支付通道等第三方服務商或收款商戶，在日常交易中會取得或儲存客戶信用卡資料，因此也可能從該處泄露。不過，他指銀行有辦法提升網上信用卡交易保安，例如需輸入印在信用卡背後的安全代碼（CVV），或使用一次式密碼（OTP）。

小額交易 或為測試卡是否有效

不少客戶擔心在該行的個人資料同被外泄，渣打回應，未有證據顯示個人資料外泄。業內人士表示，銀行為免資料泄露時擴大影響範圍，會將客戶不同資料如電話、電郵等分別存放。有事主信用卡被多次盜刷小額外幣交易，業內人士指這是不法分子在測試事主信用卡是否有效，以便及後盜取更大額的交易，不過現被客戶和銀行察覺後應不能再盜用。