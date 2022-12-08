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北水借好消息出貨 恒指挫626點

【明報專訊】港股熱炒內地疫情防控放寬多日，內地昨日下午3時公布防疫「新十條」，投資者即趁好消息出貨，恒指午後愈跌愈急，瀉逾600點再失守19,000點關，不過成交依然暢旺，全日成交額達2074億元。分析認為，昨日成交顯示承接力強勁，惟消息不似預期下，相信港股未來將稍作整固，走勢較反覆。

大市成交額增26%

恒指昨收跌626點或3.22%，報18,814點，全日高低波幅達938點；科網股回吐壓力較大，恒生科技指數收報4004點，跌156點或3.77%；國指跌220點或3.31%，報6432點。大市成交金額為2074億元，跌市下仍按日增加25.7%。北水亦趁消息出台後沽貨，昨日淨流出50.25億元，見兩周以來新高，主力沽盈富基金（2800）、美團（3690）及比亞迪（1211），分別淨流出18.8億元、7.88億元及4.81億元。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，昨日內地公布的「新十條」與市場傳聞有出入，沒想像中寬鬆，加上由低位起已累升近5000點，好消息出台後趁機出貨亦合理。過去升市受美國放慢加息步伐、內地放寬防疫措施支持，不過現時兩大因素短期或有暗湧，預計未來走勢將較反覆，低位或下試至10天線（18,452點）水平。

分析：或下試18452點

內房股、「復常股」及科技股回吐壓力大，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）先升後跌，收市分別跌3.7%及5.3%。月內第二度配股的碧桂園（2007），收市報2.68元，急挫15.46%，是表現最差藍籌；龍湖（0960）、雅居樂（3383）亦分別跌逾12%及10%。內地「新十條」出台，同程（0780）、東航（0670）及國航（0753）盤中齊創一年高位，同程收市跌1.7%，東航及國航分別升6.3%及4.3%。

溫傑指出，過去科網及內需等相關股升勢凌厲，投資者趁機獲利亦合理，相信短期內會整固，不過昨日成交仍企穩在2000億元之上，反映有投資者先行獲利同時亦有接貨部署，承接力依然存在，展現出強勁市底。他又稱，假如未來內地陸續開放後確診數字未有反彈，相信將有利內需股表現，現價水平再回落或是入市機會。