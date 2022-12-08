moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

大摩料樓價明年見底 升本地地產股評級

標籤：經濟

【明報專訊】摩根士丹利表示，將本地地產股評級由「謹慎」上調至「吸引」。該行稱，今年為香港樓市自2008年以來表現最差一年，樓價平均跌15%；受利率急升、人口減少，以及疫情封關等拖累本港經濟，預料上述情况可能將持續多3個月至半年，惟預計明年一手市場成交量將回升28%，二手樓成交將回升15%，今年首11個月一二手成交分別跌37%及39%。大摩料明年第二季樓價將見底，全年樓價料升5%。

看好新地長實嘉里 予「增持」評級

大摩表示，雖然息口見頂和邊境重開等催化劑還有半年才出現，但預期由現時開始，本地地產股表現趨向正面，行業現價較資產淨值折讓55%，為20年來最大水平，估值吸引。若明年一手樓成交和樓價回升，地產股將跑贏恒指。該行最看好住宅市場，其次是零售和寫字樓市場。該行表示，偏好低負債和高股息收益率的發展商，首選新地（0016），將其評級由「持有」上調至「增持」，並看好長實（1113）及嘉里（0683），均維持「增持」評級。

零售市場方面，大摩預計在內地與本港邊境重開因素帶動下，明年第二季零售金額可升9%，較今年同期下跌1%反彈，惟仍較2018年水平低21%；由於大量新增的零售面積投入市場，預料租金增長或將滯後。該行較看好希慎（0014）及領展（0823），均維持「增持」評級。該行認為，寫字樓的空置率處高水平，供應仍然增加，即使通關或有幫助，惟預計有關需求將緩慢復蘇。若全球經濟衰退打擊金融機構，員工在家工作風氣將影響寫字樓市場需求。