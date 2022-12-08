大摩料樓價明年見底 升本地地產股評級

【明報專訊】摩根士丹利表示，將本地地產股評級由「謹慎」上調至「吸引」。該行稱，今年為香港樓市自2008年以來表現最差一年，樓價平均跌15%；受利率急升、人口減少，以及疫情封關等拖累本港經濟，預料上述情况可能將持續多3個月至半年，惟預計明年一手市場成交量將回升28%，二手樓成交將回升15%，今年首11個月一二手成交分別跌37%及39%。大摩料明年第二季樓價將見底，全年樓價料升5%。