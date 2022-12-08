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目標年底開張 HKTVmall英國自助店招聘中

標籤：經濟

【明報專訊】香港科技探索（1137）旗下HKTVmall早前表明有計劃於年底前於英國曼徹斯特開設無人自助店。據本報翻查英國的求職網站顯示，負責展開無人店業務的Shoalter Automation（UK）Ltd已落戶在英國曼徹斯特Metroplex Business Park並持續招聘，近期仍在招募6至7項工作職位，包括UI/UX設計師、後台工程師、控制設計工程師（程式）、客戶服務主任（廣東話）等，由於距離年底開店目標僅餘大半個月，未知英國店能否如期開張。

本報亦就此向公司查詢，公司暫未有回應今年底英國自助店能否開張。至於自助店會否販售本港HKTVmall的貨品，公司則表示「自動化零售商店及系統」暫時主要出售英國當地產品，以滿足當地人的購物需要。

暫只售英國當地產品

此前，HKTVmall的英國自助店原預計可於今年第三季推出，但其後創辦人王維基改為在今年底前於曼徹斯特開店。

英國自助店暫未有具體開張日期，惟香港業務卻率先引入英國元素。

近期HKTVmall內開設自營的「英式超市by HKTVmall」，由公司於英國的買手直接採購英國貨品再直送香港。

港開英式超市 當地買手採購

目前該品牌已引入了英國當地知名品牌，例如Rude Health、Taylors、Biona、Folkington's等。

香港科技探索則回覆，品牌產品將由HKTVmall直接出貨，用戶今日落單，最快明天可以收貨。