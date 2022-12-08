moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

回應股神沽貨 高層：不代表放棄比亞迪

標籤：經濟

【明報專訊】愛的深，沽得狠？「股神」巴菲特近月連番減持比亞迪（1211），但在比亞迪執行副總裁李柯眼中，巴菲特對比亞迪依然「一往情深」。「他（巴菲特）愛比亞迪，愛管理層，他將繼續大力支持比亞迪，永遠是比亞迪的最大支持者。」李柯接受彭博訪問時說。

巴菲特對比亞迪的「愛意」早於2008年萌生，當年巴菲特旗下投資旗艦巴郡斥資2.32億美元入股比亞迪，持股多年。但今年開始巴郡連番減持比亞迪，持股量由首次披露減持前的20.04%降至15.99%，估計累計套現61.78億元，令市場質疑巴菲特對比亞迪長期投資的決心，或者「愛兄弟、更愛黃金」？

不過李柯昨天接受彭博訪問時卻認為，巴菲特進行一定程度的獲利套現實屬自然不過的事情，認為巴菲特仍鍾愛比亞迪，並將繼續支持比亞迪。「我不覺得這（減持）表明了他放棄比亞迪。」這是首次有比亞迪高層回應巴菲特減持一事。

擬在美興建電池廠房

另外，李柯在訪問中亦透露比亞迪正構思多項發展計劃，包括有意在美國興建電池廠房，但暫時未有計劃在當地銷售電動汽車。「我們將繼續投資於電動校巴，以及電池零部件，但乘用車暫時未有決定。」此外，她亦表示集團有意在歐洲興建一間，甚至兩間汽車生產廠房，目前正研究合適地點，以配合集團於當地業務的急速發展。早前比亞迪公布於德國、瑞典、挪威，以至英國、法國及荷蘭銷售汽車。她更指有意購入貨船以運載集團出口汽車。