moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

旭輝上月銷售 價量齊瀉逾七成

標籤：經濟

【明報專訊】內地樓市銷情上月仍未見起色。旭輝（0884）11月合同銷售金額41.5億元（人民幣，下同），按年下跌74.85%；銷售面積28.59萬平方米，跌72.37%；每平方米平均售價15,100元，跌9.58%。金茂（0817）上月取得簽約銷售金額143億元，亦按年跌19.29%；銷售建築面積51.3萬平方米，跌42.28%。有關銷售數據在昨日收市後公布，旭輝股價收報1.31港元，挫13.8%；金茂收報1.72港元，挫8.5%。

旭輝今年首11個月累計合同銷售金額1175.9億元，按年跌47.91%；銷售面積791.63萬平方米，跌39.78%。銷售均價為每平方米15,700元，跌11.3%。

金茂方面，首11個月累計取得簽約銷售金額1374.8億元，按年跌35.64%；銷售建築面積664.73萬平方米，跌43.76%。截至11月底，集團已認購惟未簽約之物業銷售金額56.4億元，較去年同期跌8.4%。

遠洋集團（3377）公布，同月協議銷售額約108.6億元，按年跌27.84%；協議銷售樓面面積約64.14萬平米，減少23.97%；今年首11個月，累計銷售額約894.9億元，按年跌25.88%，累計協議銷售樓面面積約550.84萬平方米，減少17.98%。

弘陽上月銷售按年跌64%

另外，弘陽地產（1996）公布，11月合約銷售金額18.01億元，按年跌64.32%；銷售面積12.93萬平方米，跌60.56%；平均銷售價格為每平方米13,928元，跌9.53%。而首11個月，累計合約銷售金額340.25億元，按年跌56.98%；銷售面積250.74萬平方米，跌46.3%；平均銷售價格為每平方米13,570元，跌19.88%。