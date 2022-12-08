moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

彭博：安踏擬明年分拆Amer Sports上市

標籤：經濟

【明報專訊】彭博引述知情人士消息，內地體育用品股安踏體育（2020）正在考慮明年將旗下Amer Sports分拆上市，集團正與其他共同投資者進行初步談判，料集資額約10億美元或以上，集團至截稿前沒有回應。同時，麥格理維持安踏「跑贏大市」投資評級，惟考慮到10月、11月疫情對線下人流的影響，下調今明兩年的純利增長預測9%及8%，同時調低集團目標價8%至123元。

安踏昨日收市跌逾2.3%至94.35元，較麥格理目標價仍有30.4%潛在升幅。集團早於2018年與方源資本及騰訊（0700）等合組財團收購Amer Sports，品牌組合包括Arc'teryx、Salomon等，其上半年收入曾創歷史新高，按年升21%至近百億元人民幣。雖然疫情打擊內地消費者支出，不過Amer業務仍不斷擴張當中。知情人士稱，IPO計劃只是早期階段，尚未確定地點及規模，亦有機會決定不作上市。

麥格理報告指出，11月門店關閉或最為嚴重，截至11月中，安踏約有15%至20%門店關閉；旗下品牌FILA亦有約10%門店關閉，10月疫情在第三、四線城市影響更大。

麥格理：上月有最多兩成門店關閉

加上內地部分放寬限制以來，管理層尚未看到人流復蘇，預計在明年上半年內地重新開放下，由於確診數字有可能激增，線下人流及零售銷售或會保持波動表現。