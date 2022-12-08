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潘渡基金推區塊鏈ETF 今掛牌

標籤：經濟

【明報專訊】香港事隔約半年，再有區塊鏈相關的ETF推出。潘渡基金推出投資於從事區塊鏈技術開發和營運相關活動公司的ETF——潘渡區塊鏈主題ETF（Pando Blockchain ETF）（3112），將於今早在港交所（0388）掛牌。該ETF上市價約為每基金單位1美元（約7.8港元），每手為100個單位，最少須申請10萬股，入場費約78萬元。管理費為每年0.99%，擬每年派息一次。

入場費約78萬元

資料顯示，該基金為主動型ETF，不是追蹤指數表現的被動型ETF，基金經理會主動管理ETF組合，因此會每日披露持股變化。潘渡指出，該ETF將專注於區塊鏈技術相關主題，惟稱不會直接投資於虛擬資產（包括虛擬貨幣）。該行已公開的文件當中，暫未有披露該ETF的投資組合。

今年6月，三星資產運用（香港）宣布將推出亞洲首隻投資於環球區塊鏈相關的ETF——三星區塊鏈技術ETF（港元櫃台：3171），投資美國上市的CME Group（美：CME）、IBM（美：IBM）、美國首隻比特幣（bitcoin）ETF ProShares Bitcoin Strategy（BITO）等。以昨天收市價13.31元計算，此ETF上市近6個月累跌14.7%。