moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

許正宇：FTX崩盤證虛擬資產須監管 指港政策一貫 海外太寬鬆出事後才收緊

【明報專訊】發展虛擬資產成市場大方向，港府近月「轉趨」積極推動行業發展，備受市場關注。財經事務及庫務局長許正宇接受本報專訪時稱，港府發展虛擬資產態度向來連貫，一直從投資者保護及金融穩定角度出發，直言「其間轉變的不是我們而是別人，某些地方對這些（虛擬資產）機構非常擁抱，在一些政策方面比較寬鬆，至市場出事才收緊」。他認為，近期幣圈的「黑天鵝」事件，正好體現監管的重要。

明報記者 蔡穎霖

自從今年5月以來，幣圈先後經歷虛擬貨幣Terra（LUNA）及全球第二大虛幣交易所FTX崩盤事件，重創市場信心。許正宇認為，FTX的問題癥結在於客戶資產的存放、交易所進行自營的莊家活動等，形容虛擬資產市場本質跟現行金融活動相似，故港府採用「類似風險、類似規管」的策略監管。他又指出，港府周三通過《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，當中列明從事經營虛擬資產交易所業務者，須遵守保障投資者的規管要求，例如穩妥保管客戶資產、財務穩健及避免利益衝突；亦須定期向證監會呈交其經審計帳目及財務資料。

捕捉時機難 做好監管發展

對於現時是否合適時機發展虛擬資產，許正宇坦言：「time the market（捕捉市場時機）很難，大家也不是先知。」政府僅能夠從市場發展及監管的角度，盡量平衡雙方，讓市場能夠有序發展。他又稱：「有些虛擬資產機構於某個階段能夠吸引市場眼球，惟背後的風險仍未被暴露。」另對於在港引入虛擬資產ETF，許正宇亦透露，有接獲機構表示有意在港發行，將待證監會批准後正式推出。

金管局現正展開試驗計劃，發行政府代幣化綠色債券。許正宇說期望透過這試驗計劃，找出債券發行、派息及贖回等過程，通過代幣化跟相關科技對接，可降低多少成本。他又表示，政府希望透過代幣化綠債起頭，讓實際操作及技術層面的問題能夠浮現出來，預期於明年首季推出，銷售對象料以機構投資者為主。

代幣化綠債冀找出省多少成本

港府亦於政策宣言當中，表明把目光放遠到虛擬資產更多其他的用途，讓不同種類的產品（如債務證券）代幣化（見表）。許正宇稱，證監會現正擬備一份通函，詳述經修改後的證券型代幣制度，待完成後便會公布。不過就紅酒、藝術品等資產代幣化的情况，許正宇則表示，當中的法律問題仍未涉獵到，須視乎未來需要再作研究，形容是「一個很大的法律問題」。

至於開放予散戶參加虛擬資產市場的進程，許正宇稱打擊洗錢的條例草案已獲立法會通過，下一步證監會將較仔細且具體的規定向市場諮詢，例如散戶能否或如何參與。倘若香港決定為散戶打開門路，許正宇料相關規定將透過證監會的監管要求體現，屆時不須再次修例。