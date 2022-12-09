雙幣股人民幣櫃枱料明年次季出籠

【明報專訊】財經事務及庫務局長許正宇說，雙幣股人民幣櫃枱預料會在明年第二季推出，這是第一步，同時豁免市場莊家就雙幣股票買賣印花稅的條例草案屆時亦可望通過配合。港交所將要尋覓莊家，下一步就是港股通南向交易可以透過人民幣櫃枱買賣。他指在10月初向立法會介紹相關條例草案時，有多家藍籌公司表態有意推出人民幣櫃枱，是政府與港交所努力的成果，下一步會繼續接觸港股通公司。
至於今年7月4日推出的ETF通，他指開通至今運作順暢而且受投資者歡迎，北向交易的平均每日交易額由7月時約2000萬元人民幣升至11月的超過1.4億元人民幣；南向平均每日交易額由約2.2億港元升至11月的超過20億元。許正宇指雖然納入ETF通的ETF數量南向少於北向，但從南向通的交易金額看，已反映香港ETF市場的競爭力。至於香港納入的ETF範圍何時可以擴大，他說要一步一步來，先有穩健的開始，再想如何優化。
去年9月正式啟動的「跨境理財通」，過去一年成交額停滯不前。截至今年10月底，參與「跨境理財通」的個人投資者超過3.8萬人，共錄得超過1.4萬筆跨境匯劃資金（包括港澳），跨境匯劃金額（包括港澳）共計約17.34億元人民幣。
業界一直指無法跨境銷售，例如香港產品提供者無法向內地投資者解釋產品，阻礙理財通的發展。許正宇說一直有與市場參與者接洽，知道市場就銷售方式及參與者方面有不同意見，港府一直有在跟進。
本周一，港府發表香港保險業發展策略藍圖，當天財政司長陳茂波承認保險業在互聯互通方面進度較落後，香港需向內地展示政策措施是互惠互利，並不是單一利港。許正宇說香港險企在內地設保險售後服務中心，內地居民透過買香港的保險產品，可在內地享受香港的服務，這不是香港獨贏。而且目前香港產品息率較高，對內地居民來說除了投資以外，退休保障亦有較多選擇。至於內地險企如何受惠，他說這些公司都想走出去，承擔海外項目的保險，包括在一帶一路國家的商機，香港可以成為它們透過再保險分散風險，以及發債或發行股票的平台。