雙幣股人民幣櫃枱料明年次季出籠

下一步港股通南向人民幣櫃枱買賣

至於今年7月4日推出的ETF通，他指開通至今運作順暢而且受投資者歡迎，北向交易的平均每日交易額由7月時約2000萬元人民幣升至11月的超過1.4億元人民幣；南向平均每日交易額由約2.2億港元升至11月的超過20億元。許正宇指雖然納入ETF通的ETF數量南向少於北向，但從南向通的交易金額看，已反映香港ETF市場的競爭力。至於香港納入的ETF範圍何時可以擴大，他說要一步一步來，先有穩健的開始，再想如何優化。

去年9月正式啟動的「跨境理財通」，過去一年成交額停滯不前。截至今年10月底，參與「跨境理財通」的個人投資者超過3.8萬人，共錄得超過1.4萬筆跨境匯劃資金（包括港澳），跨境匯劃金額（包括港澳）共計約17.34億元人民幣。

保險互聯互通 非香港獨贏

業界一直指無法跨境銷售，例如香港產品提供者無法向內地投資者解釋產品，阻礙理財通的發展。許正宇說一直有與市場參與者接洽，知道市場就銷售方式及參與者方面有不同意見，港府一直有在跟進。

本周一，港府發表香港保險業發展策略藍圖，當天財政司長陳茂波承認保險業在互聯互通方面進度較落後，香港需向內地展示政策措施是互惠互利，並不是單一利港。許正宇說香港險企在內地設保險售後服務中心，內地居民透過買香港的保險產品，可在內地享受香港的服務，這不是香港獨贏。而且目前香港產品息率較高，對內地居民來說除了投資以外，退休保障亦有較多選擇。至於內地險企如何受惠，他說這些公司都想走出去，承擔海外項目的保險，包括在一帶一路國家的商機，香港可以成為它們透過再保險分散風險，以及發債或發行股票的平台。