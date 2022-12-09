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信安：港股最差情况已過 惟升幅有限

【明報專訊】港股近日低位顯著反彈，但大型機構投資者仍相對審慎。信安香港投資策略部主管陳曉蓉預期，明年上半年投資市場或仍然波動，但隨美息逐步見底，憧憬內地放寬防疫，港股最差情况已過。由2021年高位計算，跌幅達52%，已超越歷年熊市四成的平均跌幅。恒指將於17,500點至18,000點有較大支持，明年首季會在17,500點至20,000點徘徊。以恒指現升近19,500點計，即預期再升空間有限。

陳曉蓉指出，第四季升幅已反映內地放寬防疫的利好因素，若再反彈需等待政府推出更多措施擴大放寬範圍，例如減少隔離日數等。短期仍偏好高息、低估值的防守性板塊，如公用股、中資電訊股及新能源汽車股。短中期而言，經濟逐步回穩，將利好中港消費股、餐飲股及旅遊航空股。

美國聯儲局將於本月加息，陳曉蓉預計，將加息0.5厘，至明年第二季見頂，高見5.25厘，直至2024年初才能展開減息。美國或於明年第三季步入衰退，當季經濟或按季錄得負增長1%，衰退歷時3個季度。

安盛：明年中國經濟增長加快至5%

安盛投資新興亞洲市場高級經濟師姚遠預期，中國會分三階段逐步退出「清零」政策，最快於明年第三季全面通關，包括消費及服務等內需行業將有望復蘇。他估計，今年中國經濟增長為3%，明年速度加快至5%，明年下半年增長速度較上半年加快。