moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

內地陸續寬防控措施 市場偷步炒濠賭股

【明報專訊】隨着內地陸續放寬防控措施，引發市場先行偷步，追入本已股價高企的濠賭股，昨日包括永利澳門（1128）及勵駿（1680）大升逾兩成，罕見齊齊打入港股十大升幅榜。大行瑞銀指出，此前內地已重新批准團客及電子簽注，近日廣東疫情亦見放緩，濠賭股估值仍低於歷史水平，因此繼續對行業持正面看法。另一大行瑞信加入唱好，並認為可趁跌吸納濠賭股。收市後，澳門政府正式宣布，放寬對內地入境客檢疫安排。

勵駿永利美高梅兩周累升逾倍

自澳門在11月26日落實續發賭牌予6家博企，股價已經起步做好，昨日則受惠於憧憬內地進一步放寬旅客出入境措施，濠賭股股價普遍上揚（見表）。除銀河娛樂（0027）之外，全部濠賭股升幅皆逾10%，尤以勵駿及永利分別升26.4%及22.4%，打入十大升幅榜。兩者連同美高梅中國（2282）在過去兩周，股價升幅更累計大升一倍以上，為近年罕見。

收市後澳門宣布放寬入境檢疫

在昨天收市後，澳門政府公布，自本周末起，所有香港、台灣或海外入境客，將由目前7天集中隔離加3天自我健康管理，改為5天加3天；珠海及珠海以外的內地入境澳門人士，則分別要持24小時及48小時內核酸檢查結果。

瑞銀發表報告指出，隨着內地有放寬防控措施跡象，加上此前內地已重新批准團客及電子簽注，近日廣東疫情亦見放緩，濠賭股估值仍低於歷史水平，因此繼續對行業持正面看法，並且看好新濠博亞及金沙。瑞信更認為，放寬團客入境及進一步通關，有助帶動濠賭股氣氛，認為可趁跌吸納。