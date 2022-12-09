內地陸續寬防控措施 市場偷步炒濠賭股

勵駿永利美高梅兩周累升逾倍

自澳門在11月26日落實續發賭牌予6家博企，股價已經起步做好，昨日則受惠於憧憬內地進一步放寬旅客出入境措施，濠賭股股價普遍上揚（見表）。除銀河娛樂（0027）之外，全部濠賭股升幅皆逾10%，尤以勵駿及永利分別升26.4%及22.4%，打入十大升幅榜。兩者連同美高梅中國（2282）在過去兩周，股價升幅更累計大升一倍以上，為近年罕見。

收市後澳門宣布放寬入境檢疫

在昨天收市後，澳門政府公布，自本周末起，所有香港、台灣或海外入境客，將由目前7天集中隔離加3天自我健康管理，改為5天加3天；珠海及珠海以外的內地入境澳門人士，則分別要持24小時及48小時內核酸檢查結果。

瑞銀發表報告指出，隨着內地有放寬防控措施跡象，加上此前內地已重新批准團客及電子簽注，近日廣東疫情亦見放緩，濠賭股估值仍低於歷史水平，因此繼續對行業持正面看法，並且看好新濠博亞及金沙。瑞信更認為，放寬團客入境及進一步通關，有助帶動濠賭股氣氛，認為可趁跌吸納。