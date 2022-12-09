恒大今與美元債權人商討境外債重組

【明報專訊】再有爆雷內房擬進行境外債務重組。據外電報道，中國恒大（3333）據悉計劃在今日（12月9日）與美元債債權人特設的小組舉行會議，並正式討論債務重組方案。
據此前報道，上周中國恒大的離岸債權持有人已簽署保密協議，以期推進與中國恒大的債務談判。不過據稱，恒大與債權人特設的小組舉行會議的計劃仍可能有變。債權人特設小組的顧問公司Moelis and co.及Kirkland & ellis並無回覆置評要求。
在11月中，路透曾引述兩名消息人士指出，中國恒大正計劃利用境內資產作「誘餌」，以贏取境外債權人通過其延後多時的重組方案。恒大計劃在12月起就重組條款進行磋商，並正在梳理境內資產，作為向美元計價債券的持有人提供額外的增信。
但當時兩名知情人士指出，中國恒大及債券持有人目前正試圖確定哪些境內資產可以作為信用增級之用。惟有接近中國恒大人士表示，由於中國恒大已將多數資產抵押予境內債權人，以及部分機構如地方政府等，故尋找可用的資產過程非常困難；而其境外核心資產則早被債權人接管。
另恒大遭「房車寶」投資者佳盛環球（Top Shine Global）入稟申請清盤，本港高等法院於11月底再將清盤呈請案聆訊押後至2023年3月20日。