恒大今與美元債權人商討境外債重組

據此前報道，上周中國恒大的離岸債權持有人已簽署保密協議，以期推進與中國恒大的債務談判。不過據稱，恒大與債權人特設的小組舉行會議的計劃仍可能有變。債權人特設小組的顧問公司Moelis and co.及Kirkland & ellis並無回覆置評要求。

以境內資產「誘餌」方案有難度

在11月中，路透曾引述兩名消息人士指出，中國恒大正計劃利用境內資產作「誘餌」，以贏取境外債權人通過其延後多時的重組方案。恒大計劃在12月起就重組條款進行磋商，並正在梳理境內資產，作為向美元計價債券的持有人提供額外的增信。

但當時兩名知情人士指出，中國恒大及債券持有人目前正​​試圖確定哪些境內資產可以作為信用增級之用。惟有接近中國恒大人士表示，由於中國恒大已將多數資產抵押予境內債權人，以及部分機構如地方政府等，故尋找可用的資產過程非常困難；而其境外核心資產則早被債權人接管。

另恒大遭「房車寶」投資者佳盛環球（Top Shine Global）入稟申請清盤，本港高等法院於11月底再將清盤呈請案聆訊押後至2023年3月20日。