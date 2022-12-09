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美債息倒掛41年最闊 增至0.84厘 響經濟衰退警號

【明報專訊】聯儲局持續加息遏抑通脹，令市場人士對經濟衰退的擔憂加劇。對利率敏感的美國兩年期國債與美國10年期國債的債息倒掛幅度周三擴大至0.84厘，是1981年以來最大。短期借貸成本高於長期借貸成本的債息倒掛現象，被視為經濟衰退的預警信號。過去逾半世紀，美國每次經濟衰退前，都出現過債息倒掛現象。

美國兩年期國債孳息率昨晚由周三的4.2厘水平，微升至接近4.3厘。美國10年期國債孳率昨晚維持在3.5厘以下，兩者倒掛幅度仍在0.8厘以上。債息倒掛意味投資者預期未來短期利率將低於目前水平，長期利率也將相應下滑，可能是聯儲局需要降低借貸成本提振經濟。標普500指數連跌5天後，昨早段反彈近1%，納指升逾1%，道指升幅也超過200點。

Cathie Wood：似儲局犯錯信號

由於美國近期的就業職位增長及工人加薪幅度持續強勁，加上服務業活動擴張幅度勝預期，令市場憂慮聯儲局將持續加息，最終令經濟下滑的風險加劇。一直批評聯儲局收緊貨幣政策的科技股女股神、方舟投資（ARK Invest）創辦人Cathie Wood亦警告，債息倒掛幅度是1980年代初以來最嚴重，債市「似乎發出聯儲局正在犯嚴重錯誤的信號」。

研究機構DataTrek指出，紐約聯儲銀行衡量經濟衰退可能性的模型顯示，美國未來12個月經濟衰退的可能性為38%，考慮到過去60年，該模型的衰退概率若超過30%，11次有9次都曾準確預測衰退來臨，意味美國明年陷入衰退的概率實際上「接近百分百」。

橋水創辦人：美或加息至近6厘

有「鱷王」之稱的對冲基金橋水創辦人達利歐（Ray Dalio）指出，市場低估了聯儲局可能將利率上調至「具破壞力」水平的風險，令美股可能在明年大幅調整。他預期由於美國通脹率或將維持在4%至5%範圍，超出聯儲局的2%目標，可能導致聯儲局將利率上調至接近6厘的水平。

資產管理公司Columbia Threadneedle指出，市場一直押注聯儲局將被迫放慢加息步伐，但此假設在過去一年反覆出錯。直至上周的非農就業數據勝預期，期貨市場才押注聯邦基金利率可能在明年5月上調至5厘的峰值，相比9月的預測高出1厘。瑞信的分析師指出，債息倒掛加劇反映市場預期聯儲局將致力遏抑通脹，即使此舉會犧牲增長，甚至陷入衰退。花旗（美：C）行政總裁范潔恩（Jane Fraser）指出，全球多國經濟疲軟，美國經濟明年下半年可能陷入衰退。摩通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）及高盛（美：GS）行政總裁蘇德巍（David Solomon）此前亦警告，美國明年可能陷入衰退。

昨公布的日本第三季GDP終值，剔除物價變動因素後，按季折算成年率減少0.8%，較初值的1.2%跌幅有所收窄。經濟師預期，日本第四季GDP將恢復增長。

（綜合報道）

[國際金融]