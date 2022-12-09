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孫正義持軟銀34.2% 接近提私有化水平

【明報專訊】軟銀集團（日：9984）創辦人孫正義對軟銀的持股比例攀升，逐漸接近他可出價將軟銀私有化的地步。彭博社根據軟銀公開的文件計算，軟銀過去兩個月大舉回購股票，令軟銀的流通股減少近9000萬股，而孫正義對軟銀的持股比例，亦由9月底的32.2%升至目前的34.2%。與2019年3月的26.7%相比，升幅尤其顯著。根據日本的證券法，隨着孫正義對軟銀的持股已突破三分之一的門檻，孫正義可否決維權股東在股東大會提出的特別議案，從而令孫正義對軟銀的資產出售、股票回購、併購活動及公司章程享有更大控制權，並更接近實現對軟銀的私有化。

彭博社稱，孫正義在軟銀內部多次討論私有化的構思。方法之一是軟銀逐步回購股票，直到孫正義的持股比例可擠掉其他股東。據日本法規，若孫正義獲得66%軟銀股權，就可迫使其他股東出售股份，在某些情况下更毋須支付溢價。SMBC日興證券的分析稱，軟銀「沒有上市的理由」，它毋須上市就能籌集資金，而且私有化後就毋須再遵守上市企業的規範。不過軟銀內部也有意見認為，若軟銀為私有化消耗大量資金，將缺乏銀彈進行新投資。按軟銀目前市值計算，若孫正義要取得餘下三分之二軟銀股份，須耗資500億美元。

傳美查「薯條哥」疑操縱Terra及LUNA

此外，《紐約時報》引述知情人士指美聯邦檢察官正調查綽號「薯條哥」、即已爆煲虛幣交易平台FTX前行政總裁Sam Bankman-Fried，以及其旗下企業，是否操縱算法穩定幣TerraUSD（UST）及其姊妹幣LUNA價格。消息指FTX平台曾大手沽UST並押注LUNA價格下跌，而兩款代幣崩盤所觸發的骨牌效應最終導致FTX爆煲。

（綜合報道）

[國際金融]