孫正義持軟銀34.2% 接近提私有化水平

彭博社稱，孫正義在軟銀內部多次討論私有化的構思。方法之一是軟銀逐步回購股票，直到孫正義的持股比例可擠掉其他股東。據日本法規，若孫正義獲得66%軟銀股權，就可迫使其他股東出售股份，在某些情况下更毋須支付溢價。SMBC日興證券的分析稱，軟銀「沒有上市的理由」，它毋須上市就能籌集資金，而且私有化後就毋須再遵守上市企業的規範。不過軟銀內部也有意見認為，若軟銀為私有化消耗大量資金，將缺乏銀彈進行新投資。按軟銀目前市值計算，若孫正義要取得餘下三分之二軟銀股份，須耗資500億美元。

傳美查「薯條哥」疑操縱Terra及LUNA

此外，《紐約時報》引述知情人士指美聯邦檢察官正調查綽號「薯條哥」、即已爆煲虛幣交易平台FTX前行政總裁Sam Bankman-Fried，以及其旗下企業，是否操縱算法穩定幣TerraUSD（UST）及其姊妹幣LUNA價格。消息指FTX平台曾大手沽UST並押注LUNA價格下跌，而兩款代幣崩盤所觸發的骨牌效應最終導致FTX爆煲。

（綜合報道）

[國際金融]