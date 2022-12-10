北水全周流出34億 7月以來最多

【明報專訊】港股市場氣氛轉好，恒指愈升愈有，昨日北水全日成交金額高達723.2億元，且扭轉連續兩日淨流出的勢頭，錄得7.41億元淨流入。不過北水全周合計走資逾34億元，創今年7月以來最大走資額，反映近日更傾向於高位獲利離場。
恒生指數昨日升450點，北水積極吸納美團（3690）、騰訊（0700）及港交所（0388），分別淨流入20.11億元、8.08億元及4.17億元；盈富基金（2800）、中移動（0941）分別錄得15.6億元及8.4億元淨流出。
以全周計，北水主要追入科網股，美團、快手（1024）為淨流入首兩位，分別吸資7億元及6.6億元，互聯網醫療股阿里健康（0241）、平安好醫生（1833）分別錄得4.8億元及3.7億元淨流入，港交所亦吸資3.7億元。當中以平安好醫生股價表現最佳，一周升34.2%，美團、快手及阿里健康股價分別升12.2%、16.8%及29.7%；港交所亦升近一成。
值得注意是，全周計股價升0.6%的中移動遭北水沽貨，一周共減持15.2億元，一周股價累升10%的騰訊同樣遭北水沽出14.3億元。另外，小米（1810）、藥明生物（2269）及李寧（2331）全周亦分別遭北水沽出9.1億、5億及4.6億元，當中只得小米股價升幅最勁，一周升13.4%，藥明及李寧股價分別升4.1%及2.7%，反映北水或趁機獲利離場，以及換馬至高啤打（beta）股份。