北水全周流出34億 7月以來最多

【明報專訊】港股市場氣氛轉好，恒指愈升愈有，昨日北水全日成交金額高達723.2億元，且扭轉連續兩日淨流出的勢頭，錄得7.41億元淨流入。不過北水全周合計走資逾34億元，創今年7月以來最大走資額，反映近日更傾向於高位獲利離場。