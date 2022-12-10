moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

匯豐上調定存息至最高4.6厘

【明報專訊】市場普遍預期美國聯儲局將於本月加息0.5厘，本港銀行也會跟隨再次上調最優惠利率（P）和港元活期存息。近日多家銀行調高定存利息吸收存款，大行匯豐亦加息迎戰，昨日公布將3個月新資金港元定期存款利率，上調0.7厘至4厘以上，資產要求100萬元以上帳戶的定存利率為4.6厘，其他客戶定存息為4.4厘。該行6個月港元新資金定存利率亦上調0.2厘，高端客戶帳戶利率為4.3厘，其他客戶為4.1厘。

匯豐港元定存最低存款為1萬元，該行表示，上調利率是為考慮利率及市場環境變化，會密切留意市况適時調整息率。目前3個月港元定存最高為南商有5.2厘，惟起存金額要求500萬元，一般客戶低額定存以創興最高，於網上或手機銀行開立的年利率為4.75厘。

1個月港元拆息在近日創14年新高後繼續回落，昨跌10.29點子（1厘等於100點子）至4.888厘，不過反映銀行資金成本的3個月拆息升0.38點子至5.399厘，12個月拆息則升0.26點子至5.782厘。

此外，昨日市傳恒生（0011）和中銀（2388）將於本月上調H按鎖息上限0.25厘，與早前已上調鎖息上限的匯豐和渣打看齊，一手物業的H按鎖息上限將升至3.125厘，而二手物業則升至3.375厘。

傳恒生中銀調高鎖息上限

至3.125至3.375厘

中原按揭董事總經理王美鳳表示，最近1個月拆息接近5厘，明顯高於實際按息2.875厘至3.375厘，加上定存競爭激烈，銀行整體資金成本上升，因此銀行上調新造按息以紓緩息差壓力。四大行加息具指標作用，預期其他銀行將陸續跟隨。港銀最優惠利率下周料再加0.25厘後，實際按息將升穿3厘，至3.375厘至3.625厘水平。