廈門國際銀行擬赴港上市 集13億美元

【明報專訊】彭博引述消息人士報道，廈門國際銀行考慮在香港上市，擬集資13億美元，現與顧問籌備股票發行事宜，可能最早於明年第一季度提交招股書；但計劃在早期階段，發行規模和時機等細節仍有待斟酌，彭博查詢消息時該行未有回應。