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廈門國際銀行擬赴港上市 集13億美元

標籤：IPO

【明報專訊】彭博引述消息人士報道，廈門國際銀行考慮在香港上市，擬集資13億美元，現與顧問籌備股票發行事宜，可能最早於明年第一季度提交招股書；但計劃在早期階段，發行規模和時機等細節仍有待斟酌，彭博查詢消息時該行未有回應。

報道提及，該行若成功在港上市，將繼東莞農村商業銀行（9889）於2021年在港集資12億美元後，在香港上市的銀行，亦是近期少數集資規模超過10億美元的新股。

據了解，廈門國際銀行成立於1985年，總部設於廈門，曾是中國第一家中外合資銀行，其後於2013年從有限責任公司變更為股份有限公司，亦改制為中資商業銀行；而於2016年以76.85億元，向中銀香港（2388）收購集友銀行，因此涉足香港市場。現時持有集友和澳門國際銀行。

陽光保險首掛平收

另陽光保險（6963）昨首日掛牌，收報5.83元平手。另3隻將於下周一掛牌的新股昨公布配發結果，花房集團（3611）獲32.44倍超額認購，最終以下限價2.8元定價；至於招股時已一口定價51.4元的高視醫療（2407）則獲超過0.52倍認購。按富途暗盤交易數據，花房集團和高視分別較定價升15.7%和5.1%，至3.24元和54元；每手未計算交易費、帳面分別賺440元和260元；但濠暻科技（2440）暗盤則下跌9.9%至2.46元，一手蝕270元。

明報記者