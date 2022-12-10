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恒指公司調整雙重上市第二上市處理方法

【明報專訊】恒指公司公布，調整第二上市公司及雙重主要上市公司，於恒生指數系列的流通調整系數處理方法（見表）。若雙重主要上市公司通過「投資類指數的換手率測試」，在計算指數流通市值時會一併計算美股部分的流通市值，令在恒指佔比相應增加。恒指新編制方法，或成為雙重主要上市納入港股通以外，另一吸引中概股轉為雙重上市的誘因。變動將自2022年第四季指數檢討，即下次明年2月季檢開始實施。

或吸引中概股轉雙重上市

恒指公司新方法計算第二上市公司的股份數目和市值時，將以公司總股份數目計算，而非現時只包括於香港註冊的股份數目。惟計算流動調整系數時，仍以香港註冊的股份數目為基礎，扣除由存託人持有作為海外存託證券，或屬於非流通股份類別的香港股本。第二上市中概股，流通調整系數均會降低，最終料對第二上市中概股在指數比重的影響不大。

對於雙重主要上市公司，即同時在香港及其他海外交易所主要上市的公司，恒指公司表示，指數處理時，他們可被視作主要上市，或第二上市公司，關鍵是能否通過換手率測試。若視為主要上市，計算流通系數時會計算公司的總股份數目（包括美股流通股份）。換言之，交投活躍的中概股若通過換手率測試，並轉為雙重主要上市，未來佔恒指、國指及科指的比重有望增加。

恒指公司每季會對其進行投資類指數的換手率測試，以決定處理方法。若雙重主要上市公司能以流通調整公司股本換手率測試，即換手率為0.1%或以上，在指數考量時將被視作主要上市公司，以公司總股數為基礎計算其流通調整股份數目。若未能通過上述測試則會被視作第二上市公司，只根據香港股本為基礎計算其流通調整股份數目。