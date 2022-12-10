高盛料內地工業明年底好轉 看好時代電氣

料明年開局欠佳 清零政策兩會後取消

高盛預計，中國工業在明年開局表現欠佳，初期可能出現輕微的生產中斷，但預計「清零政策」將於明年3月的全國兩會後不久取消；隨着終端市場復蘇、物流成本降低、客戶參與或設備安裝等過程順暢等因素，將帶動行業走勢在稍後時間轉向正面。

對於今年第二季上海因封城及工業供應鏈中斷，重新引發投資者對供應鏈遷出中國的憂慮。高盛認為，短期內不會對中國工業帶來影響，促使跨國企業決定將供應鏈遷出中國的關鍵因素，主要是總生產成本上升，地緣政治風險亦成為愈來愈重要的考慮因素。該行又稱，目前中國仍是龐大的工業市場，佔全球銷售額約35%至60%，跨國企業仍在中國工業市場佔很大份額，尤其是先進製造或工業技術等領域；現時企業在中國的產能不太可能縮減，反而是增加在其他地區或國家的投資比重。

高盛指出，由於時代電氣中標項目增長快速和需求強勁，公司的絕緣柵雙極電晶體（IGBT）、太陽能及風能變頻器等新業務發展，正處於最佳位置，同時中國放寬防疫措施，料將為鐵路設備業務帶來估值支持；重申「買入」評級，目標價由50元上調至53元。