市場信心改善 內房配股續獲承接 雅居樂再配售雅生活股份套現近5億

明報記者 陳偉燊

內房股自2015年至2019年間陸續分拆手上的物管公司上市，物管公司上市後取得更多「子彈」併購同業，藉此提升盈利及增加派息給母公司，亦用作收購母公司資產。當中方圓生活服務（9978）便曾出資7752萬元，向經營地產的大股東方圓集團購入物業管理業務，便是一例。

物管公司股權成新套現工具

隨着內房進入去槓桿階段，加上內地宏觀經濟轉差，民企內房發債及爭取銀行貸款此路不及過往容易，監管收緊亦連帶對物管股與母公司的關連交易也受累。內房股除待打救外，個別內房股如碧桂園，因有紅籌股身分之便，自11月中起連續兩次配股集資約86億元。雅居樂更經多元化渠道融資，在9月初蝕讓濟南土地套現約6.8億元人民幣，繼而在11月中配股集資約7.83億元，更自8月起兩度配售雅生活6.87%股權套現8.33億元，物管公司股權頓時變成新套現工具。

華潤萬象擬上市以來首派特別股息

此外，國營內房亦向同系物管公司打主意。華潤萬象罕見擬於12月21日宣布派發上市以來首次特別股息，持股72.29%的華潤置地（1109）料受惠。另中海物業則以8390萬元向中國海外收購旗下廣州物管公司。多間物管股股價近期亦隨內房股做好而抽高，龍頭碧桂園服務（6098）昨日單日升9.9%，就算兩度被大股東減持的雅生活昨日亦能先跌後升，收市升0.4%，力守雅居樂的10.18元的減持價，股份過去9個交易日已累計大升32.3%。

永明資產管理首席投資策略師雷志海預料未來中央內地將繼續階段性放寬政策，內房股目前出現「價值修復」情况，相信板塊反彈勢頭將會延續，但未必能夠回到以往「意氣風發」的境况。