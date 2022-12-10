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澳門落實新細則 冀吸外國客

標籤：經濟

【明報專訊】澳門當局繼向現有6家博彩企業批准續牌後，昨日公布進一步擬落實《減免承批公司博彩毛收入撥款的施行細則》（下稱施行細則）行政法規草案，為明年1月起在新賭牌機制開發更多海外客源鋪路。根據新例，博彩企業招徠海外客戶時，博企可將該等客戶轉介到博彩專區，以專屬碼參與博彩，運作模式類似博企目前經營的公司廳。博企據此可獲豁免繳納5%博彩毛收入的特別撥款費用。業界期望，澳門能夠打通往來更多海外航點，幫助開拓海外客源。

轉介海外客到博彩專區 免繳5%費用

澳門行政法務司司長兼行政會發言人張永春表示，在2019年疫情前，外國賭客只佔當年賭收3.58%，情况不健康，冀改變依賴內地賭客的情况。在新的賭牌批給下，他冀望透過博企提供硬件及改善服務，到海外增開辦事處，提供交通便利，加上政府的措施配合下，吸引更多外國客源。政府已在批給、施行細則及行政長官批示3個層次，對業界作規範及要求。根據當局定義，海外客並不包括中國內地、香港及台灣客。但同時持有外國護照及香港身分證者，選用外國護照入場便可減免費用。外國自由行客則可自由到任何中場、高端中場及貴賓廳博彩。

澳門博彩監察協調局局長何浩瀚表示，專屬廳及專用碼的營運方式類似博彩企業的公司廳，新安排為過往所無。如果發現博企作虛假聲明或以不法手段取得豁免，博企要在1個月內返還不法減免的費用，如博企未有返還，博監局可通知財政局，以稅收形式將博企不法減免費用所得返還政府。

實德環球（0487）副主席馬浩文稱，澳門仍有潛力吸納日韓遊客。集團亦曾接待韓國旅客日間到珠海打哥爾夫球，晚上回到澳門參與博彩娛樂，只見客人喜歡到中場玩樂，過往亦只見有一兩個貴賓廳專接待外國客。他料目前生意量未必有條件提升到可迎接海外客的專屬廳運作所需，同時需要面對回佣更高的區內市場競爭，他建議說：「第一步應該打通澳門和其他海外航點直航，對刺激外國客源更重要。」