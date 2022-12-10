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軟銀減持商湯 累計套現逾億

標籤：經濟

【明報專訊】AI第一股商湯（0020）再有主要股東披露減持，軟銀披露最新於12月5日以每股平均價約1.97元，減持近1300萬股，套現約2560萬元。軟銀的商湯持股量最新減至不足46.68億股，累計減持約6300萬股，估計合共套現逾1億元，股權比例由18.37%降至17.97%。

持股量降至17.97%

軟銀的商湯持股去留令人關注，始於今年7月底，當時匯豐的中央結算帳戶持倉突急增40多億股商湯，股數與軟銀的持股相若。軟銀為上市前融資入股的機構股東，但參與起步則比較遲，參與了12輪融資的最後5輪，認購成本價介乎於0.2331至0.4094美元（折合約1.83至3.21港元）。5輪融資則合共斥資逾108億元，認購約47.3億股商湯股份，平均成本約2.29元。

商湯股價昨日升近1.3%

以最新一次減持1300萬股商湯的沽貨價作計算，軟銀減持行動錄得虧蝕約416萬元或14%；若以7月底至今均價約1.89元，以及軟銀累沽6300萬作股計算，軟銀已錄得逾2500萬元的投資虧損，負回報約為17.5%。商湯另一主要股東阿里巴巴（9988）減持更較急進，早前披露已累計減持1.4億股，持股由24.11億股，減至22.71億股，股權比例由9.36%降至8.74%。

商湯股價昨日升近1.3%，收報2.4元。