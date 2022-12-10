美FTC告微軟 阻購動視暴雪 指違反壟斷法規 兩企股價微跌

FTC表示，這項交易有違反壟斷法規，消費者若沒有購買Xbox遊戲機，又或訂閱其遊戲，有可能被微軟限制接觸動視暴雪的遊戲，微軟亦可能對那些沒有購買其硬件的遊戲玩家提高價格，甚至中止他們的遊戲訪問權限。FTC提出的證據，包括微軟收購遊戲開發商Bethesda Softworks的母企ZeniMax Media後，決定將Bethesda即將推出的兩款遊戲，由微軟平台獨家提供，儘管微軟曾向歐盟監管機構保證，並沒有從競爭對手抽起遊戲的動機。

華府積極遏科企巨頭壟斷

FTC屬下競爭事務局局長維多瓦（Holly Vedova）稱，參考過往歷史，微軟有能力拒絕與競爭對手共享具價值的遊戲內容，FTC正尋求阻止微軟取得一家領先的獨立遊戲公司控制權，以防微軟損害市場競爭。

FTC一名匿名官員向彭博社表示，除了阻止對手取得遊戲版權，微軟亦可能延遲對手將動視暴雪新遊戲上架的時間，又或給予對手較低質量的熱門遊戲版本。這名官員稱，這些擔憂不僅涉及遊戲機市場，也涉及遊戲訂閱服務及基於雲的遊戲市場，而後者仍處於發展階段。

去年6月獲拜登政府任命為FTC主席的Lina Khan，積極監察大型企業的合併，尤其是涉及大型科技平台的併購。她掌管FTC以來，阻止了洛歇馬丁（美：LMT）收購火箭引擎製造商Aerojet Rocketdyne（美：AJRD），以及Nvidia（美：NVDA）對英國晶片設計公司Arm的收購。FTC現正尋求阻止Meta（美：META）收購一家虛擬實境（VR）初創公司。

若微軟最終無法將動視暴雪的熱門遊戲收歸旗下，可能會影響到微軟的遊戲訂閱服務吸引力。隨着廣告銷售等傳統增長來源變得不穩定，吸引訂戶已成為科技巨企的首要任務。倘完成收購，微軟將成為僅次於騰訊（0700）和SONY（美：SONY）的全球第3大遊戲公司。

微軟對訴訟充滿信心

路透社指出，動視暴雪一直希望成為類似於迪士尼（美：DIS）的娛樂集團，不過它意識到大張旗鼓需雄厚的科技實力，並且可能被迫縮減開發遊戲的資源，以推進人工智能（AI）等技術研發。

FTC對微軟發起的訴訟，將於明年8月進行內部法庭聆訊，法官可能在2024年初作出裁決。根據微軟與動視暴雪的協議，交易將於明年6月底前完成。若FTC希望交易延遲至聆訊結束，FTC須入稟聯邦法院。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）對訴訟充滿信心，並對微軟有機會在法庭闡明立場表示歡迎。動視暴雪行政總裁Bobby Kotick亦表示，有信心交易可繼續進行。不過這項交易在歐洲也面臨阻力。路透社引述知情人士稱，微軟可能在未來數周向歐盟反壟斷機構提供補救措施，希望避免歐盟反對交易。

（綜合報道）

[國際金融]