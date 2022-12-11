moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

紐油上周挫11% 8個月最大跌幅 分析：經濟前景差難提振油價 料70至80美元波動

標籤：經濟

【明報專訊】環球央行今年大幅加息，市場對明年全球經濟衰退憂慮加深，影響明年能源需求，紐約期油上周五收報每桶71.59美元，全周下跌11.2%，創8個月以來單周最大跌幅，亦跌穿年初74.91美元水平，抹去全年升幅，也較俄烏戰爭爆發後，在3月初創下的130.5美元高位累跌45.14%。分析指出，市場看淡明年環球經濟前景，難以提振油價表現，不過臨近年末交易減少，擴大市場波幅，令油價跌至偏低水平，料後市將在70美元至80美元波動。

明報記者 歐陽偉昉

紐約期油上周五表現波動，歐盟上月初對俄羅斯石油價格設定60美元上限，俄羅斯總統普京上周五威脅減產和拒向限價國家出口原油，帶動紐約期油在上周五升近72.7美元，不過臨近尾市，彭博社引述消息人士稱，自上周三因漏油關閉，每日從加拿大向美國輸送60萬桶原油的管道，會嘗試部分在周六重啟，一度令油價轉跌至貼近70美元一桶，及後收復跌幅，全日以微升0.18%收市。

IMF料全球1/3經濟體衰退 降低石油需求預期

市場對明年央行維持高利率的預期上升，IMF預計全球三分之一經濟體會於今年或明年出現經濟衰退，降低市場對未來石油需求的預期。雖然上周有輸油管道封閉、中國內地放寬防疫封控和俄羅斯減產的利好消息，亦未能提振油價，加拿大帝國商業銀行私人財富管理高級能源交易員Rebecca Babin表示，在環球需求信號改善之前，無法帶動油價向好。俄羅斯對減產的威脅，亦似為抬高油價，不會對石油供應有實質影響。

此外，紐約期油亦自2020年11月以來出現正價差，即近期交割的合約價格較遠期為低，明年1月到期的紐約期油合約，較2024年1月到期的合約每桶低0.21美元。正價差出現反映市場認為近期石油需求疲弱，偏向出現供過於求，為交易員預期經濟即將放緩的指標。

紐約期油再現正價差 交易員料經濟將放緩

艾德金融期貨部主管文錦輝指出，臨近年末交易減少，增加了油價波動，認為目前油價屬偏低水平。歐洲在1月和2月才會進入寒冬，在北溪天然氣管道受損下，對油價有一定支持，預期紐約期油會在70美元至80美元之間波動，守在每桶70美元便不會持續下跌。明年油價要視乎環球經濟表現，但美元回落有利商品價格上升。

11月初內地加強疫情防控，為推動油價下跌的因素之一。雖然近期內地陸續放寬防疫，文錦輝同意會帶動對油價上市的憧憬，不過內地產業鏈因疫情暫停，海外訂單未必可以即時恢復，因此對能否增加大量對石油需求有疑問。