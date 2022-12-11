美上月PPI超預期 標指下試100天線

市場料本周加息0.5厘機率78.2%

臨近聯儲局議息會議，美國10年期債息報3.586厘，升0.5%；美國2年期債息報4.3422厘，升0.3%。據芝商所FedWatch工具顯示，市場料12月加息0.5厘的機率約為78.2%，而明年6月加息至5厘至5.25厘以上的機率超過55%。

債息再度上升，對息口敏感的科技股受壓。龍頭科技股僅Meta（美：META）獨強，逆市升0.5%；亞馬遜（美：AMZN）跌1.4%，Google母企Alphabet（美：GOOGL）跌0.9%。

龍頭科技股僅Meta逆市升0.5%

連日強勢的港股ADR亦隨美股走低，恒指夜期上周五跌1.25%報19,697點，低水204點，ADR港股比例指數跌1.8%，收報19,557點。

ADR港股比例指數跌近2%

普遍港股ADR較港股上周五低收，美團（3690）ADR折合報181.22港元，較港股低收3.9%。阿里巴巴（9988）ADR和小米（1810）ADR也較港股收市價低逾3%，僅對加息利好的匯控（0005），其ADR較港股收市價高0.2%，折合報47.28港元。