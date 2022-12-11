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海底撈分拆海外業務通過上市聆訊

標籤：新股

【明報專訊】海底撈（6862）今年7月宣布擬將海外業務分拆上市，上周五港交所網頁顯示，分拆的子公司已通過上市聆訊，將以介紹形式上市。海底撈在上周一公布，會以實物方式分派90%特海已發行股本。

招股文件披露，特海國際去年錄得1.51億美元（約11.78億港元）淨虧損，不但按年擴大1.8倍，更是連續3年錄得虧損，累計錄得約2.38億美元虧損。今年上半年淨虧損5572萬美元，按年擴大8.21%。分拆完成後，特海不會再作為海底撈附屬公司，計算在海底撈的經營收支，將有助降低海底撈的經營虧損。受過去擴張過度和新冠疫情打擊，海底撈在去年11月起已開始縮減業績不理想的門市。

星空華文傳媒三度闖關終成功

另外，內地綜藝節目《中國好聲音》的製作單位星空華文傳媒，同於上周五通過上市聆訊；該公司在2021年11月、2022年5月遞表兩度失效之後，終於上市闖關成功。聯席保薦人為中金公司及中信建投國際。

截至今年6月底止，星空華文收入錄得1.83億元（人民幣，下同），按年增18.1%；期內錄得1340萬元虧損，較2021年上半年收窄47.4%。不過該公司經營表現一直下滑，收入由2019年的18.07億元，減少至2021年的11.27億元；全年淨利潤從2019年的3.8億元，至2021年錄得3.52億元淨虧損。

[新股]