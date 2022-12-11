FTX創辦人：願向美國國會作供

SBF稱無法存取大部分數據 能講述事情有限

SBF稱目前已無法存取FTX大部分數據，認為自己能講述的事情有限，但仍願意「現身」作證。他又稱，將會盡量在聽證會期間提供幫助，闡明自己能提供的信息，包括美國FTX的償付能力及美國客戶名單、向國際用戶返還資金的方式、他認為FTX崩潰的原因、自己失敗之處等。

在SBF同意作證前，眾議院金融機構委員會主席沃特斯（Maxine Waters）曾表示，如果SBF不願出席聽證會，委員會將準備傳召他。

據眾議院金融服務委員會官網，在12月13日的聽證會上，SBF已被列入第二組作證名單中，同場還有接手FTX破產重組、現任行政總裁John Ray，他曾批評FTX企業管理「徹底失敗」，內部監管不力，缺乏可靠的財務信息。

另外，彭博社引述消息人士報道，美國檢察當局正調查於11月11日，FTX在美國申請破產當日，SBF有否不當地將數億美元資產轉移至巴哈馬，潛在涉及欺詐行為，並調查FTX向SBF旗下對冲基金Alameda Research轉移資金是否違法，檢察當局對此未有回應。