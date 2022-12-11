moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

FTX創辦人：願向美國國會作供

標籤：經濟

【明報專訊】全球第二大虛擬貨幣交易所FTX上月初申請破產，美國國會眾議院、參議院將分別在周二及三（13日及14日）舉行聽證會，調查FTX倒閉事宜。被指挪用資金、導致FTX破產的創辦人Sam Bankman-Fried（簡稱SBF）上周五（9日）於Twitter上稱，願意出席12月13日的聽證會作證。據《華爾街日報》引述消息指，身在巴哈馬的SBF或會以線上形式進行作證。

SBF稱無法存取大部分數據 能講述事情有限

SBF稱目前已無法存取FTX大部分數據，認為自己能講述的事情有限，但仍願意「現身」作證。他又稱，將會盡量在聽證會期間提供幫助，闡明自己能提供的信息，包括美國FTX的償付能力及美國客戶名單、向國際用戶返還資金的方式、他認為FTX崩潰的原因、自己失敗之處等。

在SBF同意作證前，眾議院金融機構委員會主席沃特斯（Maxine Waters）曾表示，如果SBF不願出席聽證會，委員會將準備傳召他。

據眾議院金融服務委員會官網，在12月13日的聽證會上，SBF已被列入第二組作證名單中，同場還有接手FTX破產重組、現任行政總裁John Ray，他曾批評FTX企業管理「徹底失敗」，內部監管不力，缺乏可靠的財務信息。

另外，彭博社引述消息人士報道，美國檢察當局正調查於11月11日，FTX在美國申請破產當日，SBF有否不當地將數億美元資產轉移至巴哈馬，潛在涉及欺詐行為，並調查FTX向SBF旗下對冲基金Alameda Research轉移資金是否違法，檢察當局對此未有回應。