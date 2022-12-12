BCT活用科技 強積金產品多元 助客戶規劃退休

BCT銀聯集團由銀聯金融（BCTF）與銀聯信託（BCTC）組成，為客戶提供適切的退休金、投資基金及資產服務等等。BCT重視夥伴精神，憑著敏銳的觸覺，擅於以創新科技為員工、客戶、社會等持份者創造長遠價值。

BCT強積金及公職金深得客戶認同

與眾多香港人息息相關的強積金方面，BCT提供「集成信託計劃」予廣大僱員，同時亦是政府僱員現有三個集成信託計劃的服務商之一。BCT又為飲食業及建造業專設「行業計劃」，致力服務各行各業，全港只有兩間強積金公司提供此計劃。對於使用「公職金」（ORSO）的僱主，BCT亦特設匯集及獨立的職業退休計劃，協助僱主為其僱員提供更吸引的僱員退休福利。

由於退休金方案多元化又具靈活性，所以BCT的客戶群非常廣泛，當中包括公營機構、跨國及不同規模的私營企業、社福機構、大專院校等， 服務成員帳戶逾120萬個，迎合各類投資者的需要。

有見環球市場風雲幻變，加上客戶需求日益增多，能提供多元化基金選擇的強積金平台更形重要。近年BCT致力推出新基金，目前其集成信託計劃的基金平台中，成份基金多達27個，較市面一般強積金計劃多。基金選擇由進取到保守型基金均有，涵蓋不同的風險與回報特色；成員可按照自身的投資目標，選取適合自己的基金，更可因應不同市況轉換基金。

「亞洲收益退休基金」旨在每月派息

其中一個新基金的例子，就是今年初推出的「BCT亞洲收益退休基金」——全港首個旨在「抗通脹、兼派息」的MPF基金。它能應付大部分港人計劃退休時所面對的三大風險，分別為「通脹風險」、「投資風險」、「長壽風險」；其中「通脹風險」因加息變得更嚴峻，「投資風險」即自市場波動而來，「長壽風險」則源於普遍香港人日益長壽，延長退休期。

「BCT亞洲收益退休基金」尋求超越同期香港消費物價指數（CPI）2%目標總回報，保持成員資金購買力，旨在每月派息，照顧成員退休後的日常所需。基金的投資組合多數來自固定收益，至少七成資產淨值會投資在投資級別的亞洲定息美元證券，不多於三成則放在香港及內地的股本證券。客戶在65歲前，每月派息均會用作投資「BCT亞洲收益退休基金」，累積更多基金單位，打好基礎，以便日後增加派息，兼為資本增值。

基金在今年環球處於加息周期時推出，BCT指市場反應積極，而該基金推出至今，即使面對動盪的市況，基金整體表現較市場同類型產品表現出色。

「bct+」管理強積金享獎賞 創意第一

為了讓成員緊貼市場發展，不失良機，BCT每月亦會派發自家的「市場前瞻」，並於市況波動時，即時編製「投資快訊」，經公司網站及手機應用程式，向客戶發放資訊。BCT指，兩份資訊均旨在教育投資者，令成員更關注退休策劃及強積金投資，做好部署。

擅長創新科技的BCT今年另一新猷，就是推出一站式流動應用程式「bct+」，由「元宇宙」概念蛻變而成，為全港首創，可更方便成員管理強積金及投資組合。程式內設有「元宇宙」沉浸式體驗，讓會員輕鬆賺取Game Coin，用以兌換各種現實體驗和獎賞。BCT指，至今逾五成的「bct+」會員為活躍用戶，更有逾九成下載「bct+」的用戶，已經完成任務，兌換各種優惠，包括餐飲、健康、玩樂、生活體驗等， 涵蓋逾100個商戶，將科技融入客戶體驗。

客戶服務連續12年奪金獎

產品、科技同樣出色，BCT的客戶服務亦毫不遜色，使客戶體驗更上層樓，更是其首要任務；因此BCT不斷增加投資於員工和科技，希望憑其一流團隊、先進科技，滿足客戶現在及未來對退休策劃的需求。

BCT客戶服務表現持續傑出，今年於《明報》「卓越財經大獎2022」榮獲「卓越公營機構退休金大獎」，嘉許BCT為社會各行各業的客戶創造價值所作出的貢獻；更於香港客戶中心協會舉辦的「神秘客戶撥測大獎」中，在「金融及保險業」組別連續11年贏得行業大獎，並連續12年勇奪金獎，證明實力超群，服務周到，備受客戶與業界認同。

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁李微儀表示：「隨着大眾及各行各業日益習慣使用電子科技，退休金市場亦正與時並進，令顧客體驗更形多元化，同時提高了顧客對服務提供者的期望。」她坦言，舊有的服務模式已再難滿足顧客，但BCT身為退休金行業領導者，必須把握時機，創新求變，發展以「顧客需求」為主導的卓越服務，以無縫、審慎的方針貫徹我們的業務承諾，方便用戶。李微儀強調，集團會繼承「敏銳」與「創新」的精神，將BCT的優勢轉化為對業界的積極影響，帶領進步，為客戶創優增值。

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