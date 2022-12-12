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今年港上市中概股 集資少交投疏 9企業來港吸資不足22億 撐市威力不似預期

標籤：經濟

【明報專訊】自美國證交會修訂《外國公司問責法》，訂明不符審計監管要求的中概股最快2024年由美股除牌後，中概股回流港股第二或雙重上市成風，被市場預期本港IPO市場的一大增長來源。今年以來有9家中概股來港上市（見表1），但市值最大的3家中概股均因市况疲弱未有集資，其他中概股集資額亦偏低，在港股市場交投極為疏落，對市場的影響力不似預期。

明報記者 馬意文

據美國經濟與安全評估委員會截至9月30日數據，共有262隻在美上市的內地公司，至今已回港第二或雙重主要上市股份則有28家，佔整體逾一成。彭博數據顯示，目前5隻最大市值的中概股，年初至今在港每日平均成交額，相對港美兩地市場總成交佔比最低只有11%，佔比最高的網易（9999）亦只有40%（見表2），反映中概股在港交投活躍度仍遜美股；當中最大市值的阿里巴巴（9988），在港成交額只佔港美總成交約兩成。

262隻中概股 28隻港上市

至於今年以來回港上市的中概股，市場影響力更加未如人意。今年以來上市9隻中概股中，有4隻以介紹形式上市未有集資，其餘5家總集資總額合共只有21.6億元。當中市值最龐大的蔚來汽車（9866）、貝殼控股（2423）及騰訊音樂（1698）均未有集資，不單無助帶動港股IPO市場，上市後交投量更低得不成比例。三大中概半新股中，蔚來及貝殼港股交投量只佔港美總成交約1.3%，騰訊音樂港股交投佔比更低至0.5%；即使市值較小的名創優品（9896）及360數科（3660）有小額集資，在港交投佔比亦只有7.9%及15%。

有分析認為中美審計爭議有緩和迹象，中概股回港上市迫切性或降低，未來回港上市中概股預期主要為有集資需求，並以創新行業為主。德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，在美的中概股在港交投不及美股活躍，因香港的印花稅額外成本導致流動性不強。加上現時美國上市審計監管機構（PCAOB）離港後未見不利消息傳出，中概股即使有意來港也未必太急，或選擇美股年底完成審計並發布業績後，以最新業績為基礎來港進行第二或雙重主要上市，毋須增加額外成本。

市場早前憧憬大型中概股轉為在港雙重主要上市後，可獲納入港股通迎來北水，或成刺激港股交投的另一動力。惟中概股龍頭阿里巴巴早前公布季績時，表示不會按原預期於今年底前轉為雙重主要上市，投資界熱情又冷了一截。翻查資料，北水對中概股目標有所偏好，並非逢股必吸。據滬深港通持股紀錄顯示，中概股中以和黃醫藥（0013）、理想汽車（2015）和小鵬汽車（9868）等新經濟股較受北水歡迎，持倉分別佔已發行股本的8.03%、7.79%和6.74%；惟部分股份的北水持股佔比甚低，例如百勝中國（9987）佔比低至0.34%。

分析：中小型中概股來港 或傾向雙重上市

對於有憧憬中概股來港雙重上市有利於本港股市場，因至少能吸引「北水」參與買賣。歐振興則指出，中概股轉為雙重主要上市須符合港交所的合規要求，在現况下未必有太大誘因，促使增加額外成本。但未來到港的中小型市值中概股，會較大機會雙重主要上市，因市值或上市時間未符合香港的第二上市要求。現行上市規則要求，第二上市中概股的最低市值30億元及上市最少5年，或市值不少於100億元和上市最少兩年。