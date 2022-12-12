治眼翳藥物3年後面世

撥康視雲於2015年在美國成立，目前專注於研發多項首創藥物針，未有任何銷售收入。其中用以治療應翼狀胬肉（又稱眼翳）的「CBT-001」，若成功通過臨牀測試並獲監管機構批准推出市場，將是市面上首隻治療眼翳的藥物，目前手術是治療眼翳的唯一手段。倪指出，現時主要研發市面上未有同類藥物的新藥，以及針對只能進行手術治療的病症，包括3個項目已進行第三期臨牀試驗。CBT-001已交由醫院或專業的第三方在中美兩地進行，預計最快可在3年後投入市場。

倪勁松指為在中美兩地進行自主研發工作，成立至今合共融資1.5億美元，團隊規模已擴至超過30人，當中科學家人數佔整體員工數目三分之二。他表示中美兩地有很強的互補性，因美國生物科技比較發達，新資訊量及研究人員亦較多，在當地會得到較新的技術和想法；而中國在組織人較多的團隊上更便利，可幫助實踐具體操作和理念。他於上月尾在港成立公司，作為處理財務和法務工作，同時亦希望可以作為與國際接軌的對口，找尋適當的投資方進行融資。翻查資料，集團過去融資中有由鼎暉百孚領投，亦包括建銀國際。

倪續指，包括上述提及的項目，合共有8個可公布的首創新藥項目在臨牀和即將進入臨牀實驗的階段，故也有計劃進行下一輪融資，持續投入發展各項研發項目。集團首席財務官陳清珠補充，下一步計劃進一步研究擴闊研發更多新藥。