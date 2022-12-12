堅信號預告明年攻星洲 創辦人蕭唯展辭任董事 「探索東南亞商機」

明報記者 蕭嘉聰

蕭唯展早於2010年成立「正宗上海生煎皇」，2018年底獲翠華以925萬元入主成為大股東，佔股65%，餘股則由蕭唯展與拍檔黃震宇等合共持股35%，2019年再改名為堅信號。品牌最初只經營3家分店，自翠華入股後積極擴張店舖網絡，至今最新已有13間分店。資料顯示，堅信號創辦人蕭唯展及康和堂老闆娘鄭翠梅於9月底辭任董事一職，另委任拍檔黃震宇、翠華主席李遠康及其女兒李易舫擔任董事。

翠華主席父女接任董事 強調股權不變

蕭唯展回覆本報查詢時解釋，今次安排是考慮到堅信號未來將積極探索東南亞的商機，預計未來留在港的時間不多，因此改由拍檔黃震宇擔任董事，負責處理文件等各項事務，強調股權上沒有任何變化。他表示，堅信號與翠華一直緊密合作，自己仍擔任堅信號CEO，發展業務。

現時香港放寬入境措施，他亦積極尋找不同商機，而香港的日常運作需要董事處理，因此由堅信號創辦人之一、其中學同學黃震宇擔任董事，以免香港業務需要留待自己在港才可處理，是運作上最好的安排。

稱港業務「最差時間」已過

他預告，堅信號有意在明年衝出香港，於新加坡開設第一家分店，因當地營商環境與香港較為相似，中餐有一定需求，亦會探索其他東南亞市場的發展可能。至於香港業務。蕭唯展認為「最差的時間」已經過去，有信心可面對未來市場的挑戰及機遇。

截至今年9月底，翠華在港共有37家餐廳，較去年9月底淨增加3家餐廳。翠華回應本報有關未來發展重心時稱，除了堅信號近年來有所擴張，翠華品牌在內地及新加坡亦有不錯發展。集團會積極開拓平台及開發新品牌發展，探索其他新型業務模式，保持靈活市場應對，務求以多管齊下的方式配合顧客消費模式的轉變。

集團又稱，疫情期間曾關閉租金昂貴的店舖，現時疫情逐步走向穩定與開放趨勢，某幾個暫時關門的店舖將陸續重開。在條件允許的前提下，亦會積極開拓新店舖及重新裝潢店舖。