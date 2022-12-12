有客戶借低息稅貸存高息定期

鄧子健續稱，去年疫情延遲客戶交稅和申請稅貸時間，帶動今年同期稅貸申請人數按年上升，他期望通過有競爭力的利率和贈送飛行里數等推廣，在今年整個稅期保持目前增速。今年稅貸客戶平均貸款則約為20萬元，與去年持平。雖然今年稅貸利率加幅不大，但他預期明年港息會在高息徘徊，明年稅貸利率無可避免需要上調。

下半年港元拆息急升，鄧子健表示對其資金成本目前仍未完全反映，因為本港市場大部分定期存款期限為3個月，另6個月和1年定期分約佔三成和一成，近期港元定期利率急升，但早前較低息的定存仍未到期，相信在下月農曆新年過後才會完全反映資金成本。貸息方面，鄧子健指作為本地銀行，較需顧及客戶感覺，雖然明年私貸也會加息，但幅度會較溫和，而按揭實際利率則已受惠最優惠利率加息而上升，亦有下調新造H按鎖息上限，惟該行不會主動降低鎖息上限。

應對資金成本上升壓力，鄧子健表示近年已多元化發展，中小企業務為明年發展重點，包括繼續在分行開設中小企服務中心，增加來自外幣兌換、匯款，以及僱員保險等收入，亦有助取得較低資金成本的公司存款。