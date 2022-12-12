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大新稅貸申請勝預期

【明報專訊】本年度銀行稅貸推廣展開一個多月，大新銀行（2356）總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，截至現時稅貸申請宗數按年暫有高雙位數增長，表現較原有低雙位數增長的展望為佳。今年港息跟隨美息上升，該行稅貸客戶貸息今年平均按年稍高0.1厘，維持在2至3厘，不過近期1年定存利息升至5厘，有客戶將資產存入高息定期存款，借低息稅貸應付日常需要。

有客戶借低息稅貸存高息定期

鄧子健續稱，去年疫情延遲客戶交稅和申請稅貸時間，帶動今年同期稅貸申請人數按年上升，他期望通過有競爭力的利率和贈送飛行里數等推廣，在今年整個稅期保持目前增速。今年稅貸客戶平均貸款則約為20萬元，與去年持平。雖然今年稅貸利率加幅不大，但他預期明年港息會在高息徘徊，明年稅貸利率無可避免需要上調。

下半年港元拆息急升，鄧子健表示對其資金成本目前仍未完全反映，因為本港市場大部分定期存款期限為3個月，另6個月和1年定期分約佔三成和一成，近期港元定期利率急升，但早前較低息的定存仍未到期，相信在下月農曆新年過後才會完全反映資金成本。貸息方面，鄧子健指作為本地銀行，較需顧及客戶感覺，雖然明年私貸也會加息，但幅度會較溫和，而按揭實際利率則已受惠最優惠利率加息而上升，亦有下調新造H按鎖息上限，惟該行不會主動降低鎖息上限。

應對資金成本上升壓力，鄧子健表示近年已多元化發展，中小企業務為明年發展重點，包括繼續在分行開設中小企服務中心，增加來自外幣兌換、匯款，以及僱員保險等收入，亦有助取得較低資金成本的公司存款。