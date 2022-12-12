國企未來10年擔大旗 領軍重組產業鏈

被記者問及，1978年改革開放政策實施以來，過去40多年民企在中國經濟扮演很重要的角色，而以騰訊（0700）及阿里（9988）為代表的民企在過去10年股價亦曾有很好的表現，假如未來10年轉為以國企為主體的產業鏈重組，民企會扮演什麼角色？投資機會會否轉為在國企？

參考德國發展模式 重視製造業

陶冬回應：「我不談股票，我也不懂股票，我相信以國企擔綱的產業鏈重組，這是一個不爭的事實，也是無奈的選擇，這個原因背後是地緣政治的問題，中國已回不到過去的中國，這事情並不完全是中國自己想重新發明輪子（reinventing the wheel），而是真的有實際需要學懂自己製造輪子，以防日後突然之間輪子不見了，便無輪子可以用」。

「中國經濟也正在從美國式的發展模式，轉向德國式的發展模式。美國的發展模式就是以股市、金融市場主導，管理層不單有很高的工資，也擁有很多認股權，他們的決策因此往往並非以社會利益為依據，甚至也不是以公司利益為依據，而是希望股價大升後可高價行使認股權，追求的是個人的短期利益；德國式的發展模式則是以製造業主導，企業的資金來源主要是銀行貸款，公司高層與員工之間的差距因此亦不是特別大」。

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