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伙港大牙醫學院研發 經費500萬

【明報專訊】Pacific Care成立於2003年，專門研發和製造牙科護理產品，例如牙縫刷和牙刷等，客戶包括多個歐洲品牌。其深圳廠房每年生產約200款產品，每年總產量超過5000萬件。近年，該公司在沙田科學園設總部和研發中心，成為園內第一家和牙科產品相關的公司。今年較早時，該公司再在大埔創新園設立多一間廠房，以生產部分較高增值的產品。其植毛車間使用德國的自動化機器，每分鐘可生產74個牙縫刷刷頭。

獲「創科生活基金」資助

業務經理余碧珊表示，表面看來，製造牙縫刷的門檻不高，但該公司製造的牙縫刷的金屬絲部分會加上特別塗層，避免某些人牙齦和植牙假體出現敏感。此外，該公司有些牙縫刷的根部位置採用了中空懸浮而非固定的設計，以提高耐用性，可以屈曲更多次數，不易折斷。

不過，若說到技術水平和研發經費最高的產品，肯定是這次和香港大學牙醫學院合作研發的微霧潔齒器。按照該公司的計劃，微霧潔齒器將會維持在其大埔廠房組裝，不會轉移到內地組裝。

這產品使用微霧來清潔牙齒，技術水平比使用噴水或噴水加震動的類似產品高，適合更多受眾。據余碧珊表示，有社福機構稱，以往曾經短暫使用一款噴水設備，但因有長者被水哽噎，結果只好停用。

微霧潔齒器的研發經費合共約500萬元。其中，創科生活基金向香港大學牙醫學院提供了約300萬元資助，Pacific Care自行投入約200萬元。令人意外的是，Pacific Care方面的研發工作，主要都是由項目工程師葉梓朗一人負責。葉梓朗表示，微霧潔齒器的研發過程最困難的是要達到設計功能，但又要嚴格控制體積和重量，令它僅重約3公斤，方便隨處搬動使用。

[新經濟新天地]