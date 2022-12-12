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林嘉文：歐美英議息 小心匯市添波動

【明報專訊】投資市場來到今年的最後階段，隨着節日氣氛日漸濃厚，匯市的波動性亦有所下降，以CVIX指數作為參考，過去一個月亦顯著下降，現已回落至接近8至9月的水平。然而，短線隨着美聯儲、歐洲央行及英國央行相繼議息，投資者宜留意匯市的波動性仍有回升的風險。

雖然美聯儲在今年自6月以來，連續四次加息75個基點後，今個月預計會將加息步伐略為下降至50個基點，但會後鮑威爾仍可能會表現出偏鷹的取向，因為他應該繼續希望金融狀况保持緊縮，從而為就業市場降溫及降低工資壓力。鮑威爾早前曾強調工資上升是服務業通脹的主要推動力，因此即將公布的消費物價中服務業通脹相信會成為市場的焦點所在。筆者認為美聯儲對於其終端利率的最新預測亦會至少上調至5厘，屆時或會為匯市帶來一定波動。

澳元兌美元或挑戰0.6885

主要外幣方面，澳元兌美元近日於0.67水平附近靠穩，市場情緒偏好風險，以及投資者對中國資產再度感到樂觀，都支持了澳元近日氣氛。另外，香港放寬新冠疫情相關措施、總理李克強示意內地經濟增長有望回升，以及市場憧憬內地會進一步支援房地產行業，因而支持金屬需求等因素都帶動澳元反彈。

雖然匯價自11月以來先後五次都未能突破0.68水平，但若持續升穿則有機會進一步升至9月中旬的高位0.6885。

至於美元兌日圓，最新的GDP數據雖有驚喜，但很大程度上可能已被遜於預期的流動帳所抵消。美聯儲議息前，短線美元兌日圓走勢可能仍然波動，留意135.05至135.50水平，暫時或是較強的支持區域。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]