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溫傑：港股累積升幅大 料趨反覆

【明報專訊】港股由10月31日14,597點展開的反彈浪仍未完結，上星期五（12月9日）恒指一度高見19,926點，推動期內升幅增加至5329點。我們維持早前判斷，若未有新的利淡消息，基金經理將力保近期利潤，以在年底計算基金資產淨值時取得較佳表現；配合零售投資者近日較積極入市，為市場提供新一輪資金，支持港股短期表現。惟在看好之時，隨着累積升幅已非常顯著，而近期美股又趨向波動，港股表現或轉趨反覆。事實上，上周三（12月7日）曾出現單日轉向，一度低見18,799點。

當然，要分析後市，除資金流向外，基本因素甚為重要。過去一個多月不斷指出，今輪股市上升主要受惠兩項利好因素，包括憧憬聯儲局放慢加息，以及內地放寬檢疫措施，各位戰友務必要留意兩者發展。以近日而言，基於美國部分經濟數據優於預期，例如11月ISM非製造業指數攀抵56.5，多於估計的53.1，加上作為「聯儲局線人」的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指，明年上半年利率升至5厘以上的風險增加，令部分投資者重新評估聯儲局的政策方向，入市態度因而變得審慎。筆者認為今個星期當局只會加息50點子，現時亦毋須過早明確指出明年終端利率的目標水平，因而傾向相信短期「聯儲局轉向交易」（Fed Pivot Trade）有望維持。

雅各臣一門兩傑 業績理想

內地方面，國家衞健委要求全國各地迅速執行放寬防疫措施的「新十條」，反映內地正加速邁向全面復常。現時內地新增確診人數較早前明顯回落，估計市場或會繼續炒作通關安排。投資者宜留意將於短期內舉行的中央經濟工作會議，並利用其作為行業部署的「路線圖」。

短期利好氣氛有望維持，但筆者仍然認為明年首季投資前景並非完全明朗。以美國為例，若聯儲局委員言論轉鷹，或未來通脹回落速度放緩，有機會迫使當局持續加息，令市場焦點由slower轉向longer。另外，在內地放寬放疫措施後，感染個案大機會回升，或影響市場情緒。至於關於經濟及企業盈利展望等因素，本專欄往後將作更詳細分析。

今個星期介紹的股份是雅各臣科研製藥（2633），其主要從事非專利藥及品牌醫療保健品的開發、生產、營銷與銷售。截至今年9月，集團中期業績相當理想，收益8.17億元，按年增加8.9%。而受惠多項因素，包括產品組合及經營槓桿有所改善，以及政府有關保就業計劃的資助，錄得純利1.36億元，增長70.2%。

集團旗下從事消費者品牌醫療保健業務的附屬公司健倍苗苗（2161），業績更為亮麗。同期錄得銷售收益增長25%至2.37億元，而權益持有人應佔溢利增加116%至2160萬元。當中受惠香港放寬社交距離措施提振零售消費氣氛，及跨境電子商務平台銷售取得穩步進展。提到健倍苗苗，部分投資者或對其公司名稱不太熟識，但旗下產品包括多個歷史悠久的知名自主品牌，例如保濟丸、唐太宗、何濟公，以及第三方品牌的代理，例如德國秀碧除疤膏。集團正積極探索與知名合作伙伴合作，將多項新化學實體藥物在香港及澳門分銷及銷售；進軍粵港澳大灣區，業務發展前景值得關注。

遠展受惠放寬防疫 股息率高

另外，今個星期亦希望介紹遠東發展（0035），其業務甚為多元化，包括物業發展、酒店業務及管理、停車場業務及設施管理，及博彩業務。截至9月，表面上股東應佔溢利淨額下降，但主要源於投資物業的重估變化，以及去年上半年因出售物業錄得一次性收益；期內經調整現金溢利（非公認會計原則財務計量）實際上升7.3%至8.97億元。

管理層表示，旗下物業發展、酒店及博彩分部將於未來24個月完成多個地標項目，加上全球防疫措施放寬，都有利業績表現。集團現價股息率達9厘以上，戰友可留意。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]