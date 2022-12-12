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何啟聰：好友趨審慎 美團熊56484

標籤：何啟聰

【明報專訊】市場氣氛持續好轉，港股升勢持續，恒指上周五早段雖然曾經微跌，但之後重拾升勢，午後更曾急升近470點，高見19,900點以上，是逾3個月高位，收市升約450點，逐步逼近兩萬點關口。向上觀望突破該水平阻力，支持或上移至參考萬九點關口。

內地放鬆防控措施，美團（3690）上周五進一步上揚，高位曾升近6%至188.9元，見逾3個月高位，收市升逾半成。向上觀望上試200元關口阻力，支持或上移至170元水平。美團再破位，投資者關注內地放鬆防控的因素是否已反映在股價上，好友在高位取態審慎，未敢輕言再追貨。淡倉繼續吸引資金反手部署，主要考慮中距離熊證，以免除窩輪引伸影響。看淡或可考慮美團熊證（56484），收回價208元，行使價211元，槓桿比率約8.2倍。看好或可留意美團牛證（63880），收回價161.6元，行使價158.6元，槓桿比率約5.6倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]