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瑞銀亞洲：資金多湧淡倉 留意恒指熊

【明報專訊】恒指上周五升450點，全日波幅522點，升穿200天線。根據瑞銀恒指資金流資料顯示，當日資金比較多流入淡倉，反映投資者認為兩萬點關口有阻力。如投資者看淡恒指，可留意瑞銀恒指收回價20500點之熊證。如投資者認為最近多項內地及香港放寬疫情防控措施等利好消息，會令大市衝破兩萬大關，可留意瑞銀收回價19178點之恒指牛證。由於近日市况較為波動，如要選擇過夜的恒指牛熊證產品，投資者應多加留意收回風險。

隨大市上升的還有舜宇光學科技（2382），上周五一度升逾8%。如投資者看好舜宇，可留意瑞銀相關舜宇認購證。另外金沙（1928）及招商銀行（3968）一個月累積升幅分別達四成及五成。根據瑞銀恒指資金流資料顯示，上周五資金比較多流入招銀好倉及金沙淡倉。如投資者看淡金沙，可留意瑞銀相關金沙認沽證。如看好招行，可留意瑞銀相關招行認購證。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2022。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]