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陳永傑：加息放緩利股樓回穩

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國聯儲局副主席巴爾指出，當局可能在12個月議息會議，放慢加息步伐，但仍要持續加息，務求令通脹回落至2%的局方指標水平；減慢加息仍會加息，並非減息，公眾不要誤解。

巴爾又稱，美國通脹仍處於甚高水平，聯儲局經過大幅加息之後，貨幣政策已具抑制性，12月議息時放緩加息步伐是合適做法。他認為，聯儲局壓低通脹的工作仍未完成，今年及明年仍需要在利率下工夫，令利率升至頂峰並保持一段時間，去抑制通脹回落至2%水平。

紐約聯儲銀行行長威廉斯強調，美國物價仍然處於極高水平，聯儲局必須進一步加息。威廉斯指出，現在距離聯邦基金利率頂峰相信仍有一段距離，明年才能達至降低物價所需的壓抑性貨幣政策目標水平。對於聯儲局12月加息幅度，會否低於前一次會議的0.75厘加幅，他未有作出回應，強調即使是放緩加息也只是意味着聯儲局向後退一步，但加息會持續，直至物價回落為止。

芝加哥聯儲銀行行長埃文斯指出，即使聯儲局放慢加息步伐，聯邦基金利率頂峰也可能輕微提高。聯儲局正走在適當限制金融條件，以使通脹率回落至2%目標，當局經已準備好評估通脹方面一些非常明顯的改善。

連續4次加息0.75厘 衝突全球股樓

埃文斯明年1月卸任芝加哥聯儲銀行行長職務，白宮經濟顧問委員會前主席古爾斯比為新任行長。古爾斯比指出，通脹有放緩迹象，但未改變聯儲局收緊銀根政策行動。聯儲局早前連續4次加息0.75厘，對全球股市及樓市等投資市場殺傷力不小，現在開始收窄加幅，這些市場料會回穩。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]