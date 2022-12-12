布少明：放寬抗疫 樓巿信心回暖

此外，綜合一手住宅物業銷售資訊網資料，本年首11個月登場的全新盤中，共售出6958個單位，售出率約55%，去年同期售登場的全新盤售出10528伙，出率約62%。

銷售比率下跌令貨尾累積，10月累積貨尾量（包括樓花及現樓）錄約16992個單位，較9月升約3%，相信11月會進一步攀升。11月有5個項目新申請，共涉及2919個單位，按月急升約1.8倍。由於11月新申請大增，累積待批預售樓花單位重上逾2萬伙水平；當中樓花期逾30個月的項目錄逾8500伙，佔逾四成。

另外，11月雖然只有黃竹坑站第4A期（432伙）獲批預售，惟已批預售樓花同意書但尚未發售新盤單位總數升至近1.2萬伙，相信因為近期市况淡靜，發展商減慢推盤所致。

值得留意，若計及已批出預售樓花但尚未發售新盤，全新盤量超過3.2萬伙，惟相信能短期內推出的新盤不多，今年受疫情影響及經濟影響，新盤銷售量大減，致現樓及樓花貨尾錄逾2萬伙，相信發展商短期仍以銷售貨尾為主，可能要到農曆新年前後，才會有大規模的全新盤推出市場。

不過，筆者相信，短期的樓市氣氛會較明朗，因內地與本港防疫措施一再放寬，股市已經率先反彈，樓市信心回暖。美聯信心指數最新報34點，按周升8.6%，連升兩周。在新盤以銷售貨尾為主的情况下，相信部分購買力會流向二手，交投或輕微反彈。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]