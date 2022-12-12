馬泰陽：冀可通關激活樓市

回顧2022年的樓市，無論交投或樓價都受疫情影響，受政府嚴格的防疫政策所限，年初準買家睇樓活動受阻，加上下半年港息上調進一步推波助瀾，削弱資金流入市場的動力，今年樓價由年初開始回調，至今已跌逾10%。疫情亦窒礙新盤的推盤步伐，市場上有多個新盤即使已獲批售樓紙仍未推售，由於11月的新申請回升，令現時待批預售樓花涉及20579伙，在累積待批預售樓花中，樓花期逾30個月的項目亦有不少，相信上述單位未必會於短期內推出。然而，年尾屬傳統淡季，加上市况淡靜，相信發展商待明年市况轉勢時再推出新盤，倘若屆時內地與本港逐步踏上復常之路，當確切地落實通關時間表，相信能有效刺激樓市氣氛，有利明年價量齊升。

至於以今年首11月計，整體物業錄56054宗註冊，較去年同期的89057宗減少約37.1%。由於本港疫情持續，整體的經濟氣氛未見回升；加上本港踏入加息周期，拖累市場氣氛，現時即使市場有減價盤出現，但仍未能刺激買家的入市意欲。

筆者認為，內地公布「新十條」放寬防疫措施，意味正逐步邁向復常，港府亦在復常路上不斷嘗試，冀盡快與內地通關，相信隨着疫情放緩，內地亦會很快放寬通關要求，屆時北水再次回流，或為本港樓市帶來轉活的契機，預料明年初有機會迎來樓市小陽春。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]