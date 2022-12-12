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退休遇通脹 做好資產配置

【明報專訊】由於2023年通脹仍然是受市場關注，當退休遇上通脹時期，投資上要審慎但要跑贏通脹一點也不易，多間投資大行都發表2023年經濟展望及投資策略，即將或計劃退休人士可以參考各行的投資部署，但要自我考量風險及資產配置。摩根資產亞洲首席市場策略師許長泰表示，2023年債券比例會略為增加，其中MSCI中國股票市帳率已接近低位，而看好類別分別為科技、電動車及製造業。摩根士丹利投資管理則繼續看好能源類別。

摩根士丹利投資管理的環球平衡風險控管團隊發表報告指出，在結構性影響之下，成熟市場的勞動力很可能較過往的衰退時期更加緊張，在某程度上，這將導致通脹和中性政策利率的水平高於疫情之前。雖然貨品通脹正在放緩，但服務通脹仍處於高位，使美國聯儲局維持鷹派的加息態度。聯儲局的政策很可能繼續左右2023年的股市走勢，但在一些主要領域中，投資者仍可找到戰術性機會。由於各國仍需解決烏克蘭戰爭所造成的能源供應短缺問題，因此在2023年，主要能源價格料將持續走高。

供應短缺 大摩看好能源板塊

環球平衡風險控管團隊認為下行風險依然存在，所以對股票投資的態度保持謹慎，同時增持了一些戰術性部署。在固定收益方面，隨着市場逐漸適應通脹的變化，風險或回報狀况也逐漸改善，團隊將會逐步增加債券存續期和息差的持倉。

摩根士丹利投資管理環球多元資產高級投資組合經理Andrew Harmstone表示，推高通脹的因素是去全球化和製造業回流。在過去多年，貿易佔全球GDP的百分比一直快速上升，因而壓低了通脹水平，但製造業回流的趨勢則會削減貿易活動。勞動力緊張促使工資持續面對上升壓力。工資是左右通脹的一大因素，也可能導致企業盈利下降，因此企業盈利前景將會遜於目前。再者，利率走高也對股市造成壓力，因為現在投資者只要持有現金，便能以較低的風險來取得不俗的回報。能源市場正在過渡至以低碳燃料為主，這種巨大的轉變意味着化石燃料能源的開採將會減少。烏克蘭戰爭持續、俄羅斯能源撤出國際市場，也意味着部分能源的供應難再像以往般穩定。這些因素將在短期內削弱能源的供應，因此在這段轉型期間，能源價格可能會居高不下。

短期債券風險低可留意

他表示，在股票部署應保持審慎，但同時也要尋找一些戰術性機會。同時，整體股市可能會因經濟衰退的預期而下跌，但在某些領域也會創造出一些相當吸引的戰術性機會。惟對固定收益部署要審慎態度，主要是利率正在上揚。短期債券的風險顯然最低，而且息差不俗，值得投資者留意。整體而言，增加債券的存續期是合理之舉，而新興市場的前景可能也不錯。

許長泰及摩根資產管理新興市場及亞太股票投資策略專家沈嬌嬌，看好明年亞洲股市表現，首先是中國逐步漸漸放寬疫情管控措施，而近期政策也支持內房，雖然預計個別內房債有違約風險，但部分內房債息吸引，選擇上要十分小心。加上近期美元回落，以及中國股市估值吸引，以MSCI中國指數為例，估值已經跌至歷史低位，市帳率約1.3倍，比以往2009年金融海嘯及2016年中國經濟下行周期時的估值更低。行業板塊上，看好電動車、新能源股份及中資科網股。

至於美元走勢，許長泰相信明年會是先高後低的格局，因為主導因素是市場的避險情緒，當美國經濟明年初有衰退風險，反而會刺激美元出現反彈，不排除重上今年高位。而不少準退休人士計劃內地退休，也關心人民幣走勢，許長泰表示，雖然人民幣貶值有助推動出口，但由於吸引外資流入，人民幣穩定是十分重要。

摩根士丹利投資管理投資組合經理張煒迪（Eric Zhang）表示：「在股票方面，我們看好一些與利率同步上落的板塊，舉例說，我們正增持歐洲銀行，原因是我們並不認為利率會大幅下跌。我們也輕微增持日本股票，同時有做好貨幣對冲。日圓大幅貶值，有望支持日本企業的盈利，利好日本股票前景」。

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[退休綢繆]