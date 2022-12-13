moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

觀望儲局議息 港股回吐437點 北水趁跌市買貨 淨流入64億兩周新高

【明報專訊】受惠內地放寬新冠肺炎疫情防控，恒指過去兩周自低位急升約3100點，聯儲局本周議息前，恒指昨日回吐，早上低開306點，失守200天線（19,743點），恒指全日在低位波動，全日下跌437點或2.2%，收市報19,463點，主板成交1588億元，較上周逾1600億元以上有所縮減。不過分析認為，昨日只屬健康回調，市場氣氛仍然良好，預料後市仍有力挑戰兩萬點。

明報記者 歐陽偉昉

國指昨跌3.01%，收報6628點，科指跌4.05%，收報4192點。北水通過港股通淨流入63.69億元，較上周五增7.6倍，金額是11月28日66.37億元後最多，為兩周以來新高。內地資金乘港股回調吸納港股ETF，恒生國指ETF（2828）獲21.01億元淨買入，盈富基金（2800）則淨流入17.51億元。被大股東減持的碧桂園服務（6098）急挫17%，為表現最差藍籌，不過昨仍有北水6.16億淨買入。

北水較上周五增7.6倍 主力吸港股ETF

早前受惠內地放寬防疫的板塊昨日回吐，海底撈（6862）分拆仍錄虧損的海外業務的上市聆訊上周五獲通過，昨股價下跌5.71%，同業九毛九（9922）和呷哺呷哺（0520）分別下跌6.12%和3.69%，濠賭股永利（1128）和金沙（1928）則跌逾3%。航空股則維持強勁，南航（1055）和東航（0670）分別升逾4%。

理想績差挫逾一成 拖累同業下跌

早前受惠市場氣氛回溫的科技股，昨日亦有回調，美團（3690）跌6.95%，阿里巴巴（9988）亦跌3.81%。理想汽車（2015）上周五收市後公布，第三季淨虧損錄創紀錄新高的16.5億人民幣，昨日急挫12.02%，拖累其他電動車同業下跌，小鵬（9868）跌11.1%，零跑（9863）跌7.99%。近日對明年美國減息的樂觀預期略降，利好本地銀行股，渣打（2888）和中銀香港（2388）逆市升逾1%。

耀才：短線恒指可望挑戰兩萬點

耀才證券研究部總監植耀輝表示，除了美國議息外，內地放寬新冠病毒防控後，確診數字大增，市場關注或影響復常進程，市場變數增加，資金減磅獲利實屬正常。不過，北水昨日乘機增持港股ETF，內地繼續推動復常，市場氣氛仍然樂觀，短線恒指可望挑戰兩萬點。雖然餐飲、航空等直接受惠內地復常的行業已上升不少，但仍為後市吸納之選。