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濠暻潛水首日跌27% 花房每手賺350元

【明報專訊】新股市場近日熱鬧非常，昨日同時有3家新股掛牌，但表現各異，花房集團（3611）收報3.15元升12.5%；高視醫療（2407）收報51.4元平手；濠暻科技（2440）收報2元急跌26.7%。另外，市場續有新股招股，思派健康（0314）和上美股份（2145）昨天同時招股，市場另有消息指，內銀「濰坊銀行」擬來港上市。

昨日掛牌的3家新股中，以經營「花椒」等網上直播平台的花房集團表現最好，收市較定價升12.5%，每手未計算交易費帳面賺350元，至於物聯網數據處理商濠暻則下跌26.7%，每手未計算交易費帳面蝕730元。

思派上美招股 濰坊銀行擬上市

兩家公司昨日公開招股，其中上美股份發售3695萬股，每股招股價介乎25.2元至29.8元，集資最多11億元，每手100股入場費3010元，12月22日掛牌，聯席保薦人是摩通、中金和中信里昂；另騰訊（0700）持股27%的思派擬發售992萬股，招股價一口價18.6元，集資1.8億元，每手200股入場費為3757.5元，12月23日首掛，聯席保薦人是摩根士丹利及海通國際。

繼廈門國際銀行考慮在香港上市後，內地媒體引述「採招網」報道，山東濰坊銀行近日公開招標，選聘包括IPO（首次公開募股）的保薦人、整體協調人、香港及境內法律服務顧問等，相信集團計劃來港上市。據了解，早年完成股改的濰坊銀行，最新資產規模逾2200億元人民幣，實際控制人是濰坊市政府。而動脈介入醫療器械製商業聚醫療，以及達美樂比薩中港澳經營商達勢股份，亦同時於今天舉行上市新聞發布會，相信快將開始公開招股。